前台灣總統府資政高俊明離世享年89歲　曾發公開信勸蔡英文勿連任

前台灣總統府資政、台灣基督教長老教會牧師高俊明今日（14）病逝，享年89歲。

前台灣總統府資政高俊明離世。（資料圖片）

公開資料顯示，高俊明生於1929年6月6日，早年從事台灣原住民巡迴傳道工作，之後進入玉山神學院任教，1970年至1989年間擔任台灣基督長老教會總幹事。1979年「美麗島事件」發生後協助施明德逃亡，於1980年4月因「共同藏匿叛徒」被捕判刑，直到1984年才出獄。2001年至2008年間，曾擔任時任台灣總統陳水扁的總統府資政。

蔡英文2016年當選台灣總統後，曾邀高俊明再次出任總統府資政，但被他婉拒。今年1月，他曾與深綠立場鮮明的總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、中研院前院長李遠哲等人，共同連署登報發出「致蔡總統的公開信」，呼籲蔡英文不要參選連任；信中又自問自答道，若蔡英文參選連任，「綠營會不會分裂？會，蔡總統您會不會連任成功？否。」

今年1月，高俊明曾與深綠立場鮮明的總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、中研院前院長李遠哲等人，共同連署登報發出「致蔡總統的公開信」，呼籲蔡英文不要參選連任。（資料圖片）

台總統府：至感哀慟與不捨

台灣總統府發言人張惇涵就高俊明離世表示，蔡英文至感哀慟與不捨，認為這是台灣的損失，她感念高俊明對台灣的奉獻，願他安息主懷。張惇涵又指，高俊明從傳道的牧者，到挺身對抗戒嚴威權，一生所傳達的，不只是上帝的愛，是對土地的情，更是民主的光，而他一生勇敢的背影將永留後世心中，仿若荊棘焚而不燬。