【GoogleMaps3D】支援台灣後曝光台軍機密　赫見愛國者導彈基地

Google Maps 3D日前開始支援台灣，雖然暫時只有台北、新北、桃園與台中等部分地區，但卻意外讓台軍諸多國防機密設施曝光，例如可清楚看到愛國者導彈基地的部署情況、國安局的建築布局等。

位在台北市士林區仰德大道一段上的台灣國安局。（Google Maps 3D）

2019年2月13日上午，台灣網民在網絡上發文表示，香港、日本等地已推出上線許久的Google Maps 3D，台灣亦終於可以使用。不過，有眼尖的網民隔後發現，許多台軍的國防機密設施因此被一覽無遺。

Google Maps 3D雖然目前只適用台灣部分都會區，但任何人都可在地圖上以此查找到包括台灣國家安全局、國防部軍事情報局等台灣安全單位重鎮。其細緻的部分，連位在新北市新店區的愛國者導彈基地，像是基地放列的導彈發射架、發射車的位置，甚至導彈種類與型號都可看到。

台國防部長嚴德發已成立專案與Google聯繫。（聯合報）

對此，台灣國防部長嚴德發在立法院受訪表示，台軍現已編了一個專案小組去協調，基於安全考量請Google配合處理，又重申網絡上所展現的營區，不表示「戰時」的位置，籲請台灣民眾放心。

據了解，Google Maps 3D早於2012年就已經推出，有別於過去傳統的衞星圖像，其透過3D的方式，讓城市以更接近真實的面貌呈現在用戶面前。Google Maps 3D並非全球開放，當初並未支援台灣地區。

要使用Google Maps 3D，用戶只要把 Google Maps 顯示轉換到衞星圖，然後按下右下角的「3D」按鈕或向下滾動滑鼠，就可轉換到新的3D顯示模式。

（台灣ETtoday新聞雲）