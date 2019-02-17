【同性婚姻】24歲台男與75歲英國翁完婚　500民眾攜鮮花觀禮祝福

台灣苗栗24歲台灣青年趙守泉與75歲英國人古迪爾（Andrew Goodier）昨天（2月16日）舉行婚禮，約500人帶著鮮花到場祝福。 據中央社報道，兩人為取信英國政府，完成婚姻登記，故此先在苗栗鐵道文物館舉行公開儀式，同時也幫忙邀請想要給予他們祝福的民眾，帶著鮮花前往苗栗祝福。兩人當晚在苗栗市一家餐廳，邀請雙方親友共同參與晚宴，但僅席開3桌，也不對外開放。

24歲台灣青年趙守泉（後左4）與75歲英國老爹安迪（ Andrew Goodier）（後左3）忘年相戀，16日在苗栗舉 行公開儀式宣布攜手終身，大批民眾到場送祝福。（中央社）

補習老師：相信大家都很愛守泉

當日下午3時不到，苗栗鐵道文物館前已經有來自台北、台中，甚至台南的民眾，人人手上帶著鮮花，準備獻給趙守泉和Andy兩人，其中不乏趙守泉的親友、老師和同學。

趙守泉的國中補習班老師楊紫鈴表示，每個人都有權利選擇跟自己喜歡的人結婚，攜手走過一輩子，很高興看到守泉「勇敢面對自己」，相信大家都很愛守泉，也支持他所做的決定，希望有更多人一起給守泉祝福。

單親父：不用管別人怎麼想

報道指，趙守泉54歲的父親頂下來自長輩和親友的壓力，直言「日子是你們自己在過，不用管別人怎麼想」，並且說「反正我還有3個兒子，你不能傳宗接代沒關係」，他認為就同性婚姻議題，大家應該放下傳統道德的屠刀，讓社會角落的愛能在陽光下綻放。趙守泉也說，他的2個哥哥、1個弟弟都願意支持、獻上祝福。

趙守泉：緊張得快要吐出來

趙守泉表示，兩個家庭今天可以舉辦婚禮，還看到這麼多人給予祝福，除了「很開心」，一度還緊張得快要吐出來；古迪爾則認為，苗栗是一個相對保守的地方，看到這麼多人支持他們，不但讓他感到驚訝，也象徵著時代在進步。

兩人戀情始自趙守泉3年前大二時到英國旅遊，其間因其在英友人工作較忙，找來古迪爾協助接待。兩人碰面相處之後，趙守泉開始覺得「自己有點喜歡Andy」。趙守泉也說，婚前已與古迪爾交往約2年半，平常相處起來感覺「滿實在的」，也很貼心、很細心、很溫柔。