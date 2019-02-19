居港台灣工程師發明AI機械人　混入長輩聊天群組對抗假新聞

社交網絡時代謠言時常滿天飛，不過旅居香港的台灣籍工程師徐曦就找到對策，她發明的對話機械人（chatbot）「美玉姨」，能夠對民眾在通訊軟件Line聊天群組內分享的假資訊第一時間作出回應，並詳細說明「闢謠」理由。

通訊軟件群組內的謠言時常滿天飛。（網上圖片）

BBC報道指出，「美玉姨」的名字取國語「『每』當『遇』到謠言」之意，獨特功能在於「互動性」。換言之，只要將「美玉姨」加入LINE聊天群組內，一但有人發布不實或爭議資訊，「美玉姨」就有機會自動加入對話，向讀者說明這則資訊之真假，或解釋這些訊息只是「個人意見」而非官方政策。

「美玉姨」查核的資訊不僅限於在網絡上廣傳的醫療健康新聞，政治新聞及傳聞亦是她查核的重點。「美玉姨」還提供闢謠的理由和真實消息來源，讓讀者自己探索真相或參與討論。有網民形容「美玉姨」像是足球場上的裁判，會對那些真相難辨的資訊亮出「黃牌或紅牌」。

發明者期待港版「美玉姨」

徐曦此前接受台媒訪問時還表示，真正辛苦的是後端幫忙搜集、過濾資料並建立大數據資料庫的義工們。她說，建立資料庫確實重要，或許在她旅居的香港，日後亦有人可以創建一個網絡機械人，供網絡讀者查詢資訊的真偽。

不過，亦有網民在網絡討論版PTT上質疑「美玉姨」是「民進黨政府派來監聽民眾的網絡工具」，這種質疑同樣回流到LINE上，特別是在「長輩群組」中流傳，批評「美玉姨」被當局用作「洗白」對其不利的文章。批評聲音指，任何批判民進黨的文章都會被美玉姨標示為謠言。

（BBC）