台灣漁船公海喋血　菲籍漁工斬人致1死1傷　多人跳海

台灣屏東東港籍鮪釣大型漁船穩鵬號今天（20日）凌晨3時在非洲國家毛里求斯東北海域發生血案，1名菲律賓漁工持刀砍死1名菲籍船員，另1名船員重傷，此外還有多人跳海。

涉事的台灣東港籍漁船穩鵬號。（資料圖片）

台灣農委會漁業署凌晨3時接獲漁業電台通報，東港籍漁船穩鵬號在南緯9度33分、東經82度1分，距離毛里求斯路易斯港東北方1540海哩公海上發生菲律賓籍漁工砍人事件，船員1死1重傷。

台灣漁業署副署長林國平指出，漁業署24小時監控中心已打電話跟台灣籍船長做了解，確認有菲律賓船員打鬥狀況。船上24人包括台灣籍3人、菲律賓10人、印尼籍11人。

林國平說，漁業署監控中心已嘗試聯繫附近友船「鴻福88」、並請「鴻」船以SSB呼叫聯絡另一友船「上豐3」協助救援。也請外交部、國家搜救中心聯繫鄰近國家，例如毛里求斯等國派船前去救援，關於船上的輪機長、觀察員是否平安，尚未明確掌握。

砍人船員仍持有刀械

東港區漁會總幹事林漢丑說，漁業署陸續電聯穩鵬號船長及船主，獲知砍人的菲籍船員仍持有刀械，行凶動機不明，狀況極不穩定，並把其他船員趕下海，被趕下海船員人數不明，船長躲在船長室不敢出來，其他還在船上的船員躲在船艙裡，重傷船員也是菲籍。

林國平解釋，船上狀況還不明，目前瞭解船員間有相處問題，菲國籍漁工砍死另一菲籍漁工，砍人的漁工不要其他人靠近。若有進一步狀況，會對外公布。

（中央社）