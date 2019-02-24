中華航空機師瞌眼瞓影片外流「紅出國際」　傳報復同事舉報

中華航空機師罷工事件雖已在2月14日落幕，未幾公司又傳出不好的新聞。該公司一名機師「瞌眼瞓」的影片被上載網上並遭網民廣傳。 公司稱他已受處分，然而網民更擔心的是航機一旦發生問題，會將乘客置於什麼境地。他們亦關注類似情況發生得有多頻密。

此事在台灣東森新聞首先報道後，不久已廣為網民轉發及討論，導致他已「紅出國際」。

這位翁姓機師後來被人「起底」。他被揭是747機隊總機師，有近20多年經驗，現時多執飛東京、沖繩、首爾及香港的航班。此外他也是飛行模擬器考試的考官。

公司內部有人「爆料」，指他年輕時當上機長，成為總機師後更運用職權幫自己安排好飛的航班。此外有人說他在模擬機考核中比其他教官嚴厲，也很會刁難考生，惹不少同事與下屬不滿。

有華航職員指出，這位機師事後也知錯，向公司自請處分，華航亦已核准。惟傳聞他在後來的模擬器考試中讓很多考生「肥佬」，未知是否因為他不知是誰舉報他，就用這種方法報復有可能舉報他的人。

華航表示此事發生在罷工之前，是有心人故意將舊的影片流出，此人已被處罰。事件中同機的副機師沒提醒同事、卻拍攝影片，公司亦已對其從重處分。

中華航空機師「瞌眼瞓」：圖為《印度快報》的報道。（印度快報網站截圖）

中華航空機師「瞌眼瞓」：圖為俄羅斯衛星網的報道。（俄羅斯衛星網截圖）

（綜合報道）