加強研發軍備　台灣「中科院」本年預算大增近五成至122億台幣

據台媒24日（周日）報道，台灣國防部表示，本年度軍事投資預算為898億元（新台幣，下同，折合約229億港幣），比去年增加86億元，用於新型通用直升機等計劃。 另外，負責武器研發與生產的國家中山科學研究院（簡稱「中科院」）的預算持續增長，由2018年的82億餘元，提升至2019年的122億餘元（折合約31億港幣），增幅近五成，並依創新、不對稱及先進科技等作戰需求，執行26項新式武器研發工作。

國防部表示軍備局生產製造中心於去年底完成378輛「40毫米榴彈機槍」八輪甲車產製部署。（中央社）

國防部表示，台軍依「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略構想，在不與中共進行軍備競賽思維下，以發展「機動、價廉、效高、量多、可快速生產」的不對稱戰力，與建立「量適、質精、精準」的基本戰力為建軍規劃重點。

在落實國防自主方面，國防部表示軍備局生產製造中心於去年底完成378輛「40毫米榴彈機槍」八輪甲車產製部署，並已通過「30毫米機砲車型」作戰測評，將於今年啟動量產作業，計劃於2023年前完成生產284輛。

國防部：動武仍為中共對台政策選項

國防部又表示，近年解放軍持續進行新式武器研發列裝，並於大陸東南沿海、內蒙古等地區實施聯合兩棲登陸、火力打擊、遠海長航、海空實兵對抗等針對性演練。今年1月24日更在台灣東南海域執行年度首次「遠海聯合訓練」，強化對台軍事整備，對台灣的安全形成嚴峻挑戰。

國防部稱，今年初中共高層發表對台談話，重申「不承諾對台放棄使用武力」，並經常藉文攻武嚇等手段動搖台灣民心士氣，顯見「動武」仍為中共對台政策選項。

（綜合報道）