【大吉利是】台統促黨總裁張安樂抬棺示威　一時失足險跌入棺材

台灣統派組織「中華統一促進黨」（下簡稱「統促黨」）總裁張安樂（白狼），昨日（26日）上午聚集上百名統促黨成員抬棺到台灣立法院示威，期間卻一時失足踏落貨車，差點摔入自己帶來的棺材。

張安樂（白狼），昨日（26日）上午聚集上百名統促黨成員抬棺到台灣立法院示威。（中央社）

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台灣行政院長蘇貞昌日前在立法院接受備詢時，表示若兩岸開戰，「就算是一個掃把我都要拿起來，決不投降」。張安樂反駁其言論稱，民進黨把台灣人當「芻狗」，反問「戰到一支掃帚，但民進黨官員們的子女又有哪一個在部隊？」

昨日上午，張安樂聚集上百名統促黨成員，抬棺打算進入立法院抗議。期間，張安樂先把棺材從貨車上扔下，他本人隨後下車，但卻因為一時失足從貨車上摔向棺材。幸好隨行者反應敏捷，在他跌下時立即上前接住抱緊，張安樂才沒有整個人跌入棺內。但一行人已經大吃一驚，連番高叫「保護總裁」。

警方之後立即查扣該棺材，統促黨要求警方歸還被拒，張安樂等人便叫警方將棺材轉送給蘇貞昌，隨後離去。

張安樂差點跌入棺材一事遭到台灣網民瘋狂恥笑，有人嘲諷「安樂死」，亦有人「要求」警方歸還棺材：

總裁躺進去、棺材蓋起來、統促收奠儀發大財。 安樂死！！安樂死！！安樂死！！ 還給他吧，他晚上要用的。 綜藝摔？差點躺進去…總裁好幽默唷！

Facebook專頁「台灣賦格 Taiwan Fugue」也「發明」一句新成語「材去人安樂___」諷刺。（​台灣賦格FB）

Facebook專頁「台灣賦格 Taiwan Fugue」也「發明」一句新成語「材去人安樂___」諷刺，稱其「意謂：某些人一心想與中國統一，卻被發現統一等於把人送進棺材，是死路一條。」同時也創造例句：「白狼一心一意希望台灣被中國統一，抬棺要鬧立法院，沒想到摔了一跤，跌落棺材，差一點材去人安樂。」