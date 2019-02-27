認為兩岸關係「糟糕」台灣須有作為　馬英九：美國不會幫我們打仗

台灣前總統馬英九周日（24日）接受美國傳媒《美國之音》訪問，其中有相當一部分是談到兩岸關係。 馬英九用「糟糕」來形容現今的兩岸關係，並指出台灣必須有所作為，但不能依賴美國，「可以坦白說，美國是不會幫我們打仗的。」

馬英九稱自己並非「親中」或「親美」，「但我說要『親台』，我們要自己把台灣的利益放在第一。」馬英九就任總統期間曾經與習近平舉行歷史性「習馬會」，他直言卸任後管制期結束「不排斥訪問大陸」，但同時「不會跑去和大陸談判」，訪問的主要目的僅是一方面從來沒有去過，另一方面是想要了解大陸的歷史過去。

馬英九：不排斥統一是「面對未來」，台灣須回應大陸

馬英九此前公開表示「不排斥統一」，與其任內一直主張的「三不」（不統、不獨、不武）有所改變，他解釋主要是「考慮到兩岸關係已經發生一些變化」，不但台灣人對大陸的看法改變，大陸亦已表現出對統一的迫切性。馬英九又提到，事實上中華民國憲法已有假設國家在未來是有機會統一，只是沒有時間或方式，「所以比較完整的表述是『不獨』，就是不支持台獨，『不武』，就是不採取武力，第三是在方式和平、過程民主的情況下，不排除和大陸就統一問題進行商談。」馬英文更稱，「三不」是他就任總統期間提出，「不排斥統一」則是「面對未來」，「台灣不能只靠九二共識而已，必須要（回應）對於對岸提出的統一建議。」

馬英九用「糟糕」來形容現今的兩岸關係。（資料圖片）

值得留意一點是，習近平在發表《告台灣同胞書》40周年談話時主動提出「習五點」，被外界視為要加速統一進程。而此時此刻台灣總統大選即將在明年初舉行，國民黨黨主席吳敦義日前就提出國民黨重掌政權後要與大陸簽訂兩岸和平協議。

馬英九認為，台灣的回應要把台灣作為利益主體來與大陸來談判統一，「我覺得台灣利益最重要的是和平，你不能使用武力或者是武力的威脅；第二就是要民主，台灣人民必須要同意，他們不能接受一個他們不同意的方案」，令台灣「可攻可守」。

習近平以「習五點」來說明對台政策主張。（路透社）

談大陸修憲：中共總書記及軍委會主席才是關鍵

大陸近年其中一個爭議焦點是修憲取消國家主席任期限制，被認為是民主倒退。馬英九在接受訪問時反認為對中共領導人之言，黨總書記及軍委會主席才是「真正最關鍵」，「國家主席反而是附帶的」。馬英九又指，大陸民眾應是有對自由民主有所嚮往，只是現階段不敢表達或覺得表達了也沒有作用，「脫貧之後，到2020-2030年進入小康社會，民眾擁有中等收入，老百姓對公共事務是否仍像目前這樣漠不關心，這就不是我們現在能想像的。」馬英九表示，當大陸的中產階級規模達七八億人，超過總人口一半時，「難道還是會像現在這樣嗎？我不太相信！」

此外，馬英九亦有談到2020年的台灣總統大選，認為不論誰人當選，他最關心只是要如何面對台灣的挑戰及解決問題，例如經濟問題、能源問題及藍綠黨爭。至於兩岸關係，馬英九指蔡英文否定「九二共識」是「背信」，「原來兩方達成共識，你不承認了，人家怎麼和你打交道呢？不斷講一些很硬的話，只會讓情況更糟，不會更好。」

馬英九指蔡英文否定「九二共識」是「背信」。（美聯社）

被問到有意參選的候選人事前都會訪問美國是否有特殊用意時，馬英九則指美台關係不應僅僅是美國和台灣，還牽涉到大陸和日本，「在這個過程當中，去美國去日本去大陸都是很正常。」

美艦穿越台海，馬英九：沒有甚麼稀奇

至於近來美國接連派出軍艦穿越台灣海峽，令局勢有日趨升溫的迹象，馬英九反指「沒有甚麼稀奇」，美、陸、台三方都不應過度反應。馬英九認為，兩岸均主張有12海里的臨海區及專屬經濟區，但中間的部分仍然是公海，外國軍艦是可以自由進出；其次就是當今的局勢與1996年相比已不可同日而語，「那個時候（美國）派的是航母戰鬥群，活力非常強大，整艘船的火力可以毀掉一個大城市。」

（綜合報道）