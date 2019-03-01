國民黨總統初選暗留韓國瑜空間？　王金平嗆：忽然摻進來公平嗎

2月27日，國民黨就黨內總統提名初選制度作出定案，回歸七成全台灣民調、三成黨員的選舉機制。 但是，國民黨主席吳敦義日前受訪時表示，「特殊情況下，不難排除徵召」，被解讀為現在聲望極高的高雄市長韓國瑜參選，保留一絲機會。

國民黨主席吳敦義近日表明，為求勝選，會有些制度性程序，讓「獲勝目標」很自然兌現，似暗示韓國瑜不排除出線。（資料圖片）

據早前報道，國民黨日前已敲定2020年台灣總統初選辦法，預計將採全民調、黨員七比三的方式。原以為國民黨的太陽們會為此暫停休戰，但因吳敦義一席「不排除二階段」的話，恐怕又掀起一波國民黨宮廷內鬥的劇碼。

日前已表態角逐黨內初選的台灣立法院前院長王金平表示，這個辦法很奇怪，他認為，經過嚴密完整程序產生的候選人，然後獲得提名，忽然間又有一個人摻進來，你覺得公平嗎？誰能保證這人一定當選？

當台媒追問，二階段是否是在替高雄市長韓國瑜鋪路？王金平只表示，這是制度問題，不談對象。而國民黨主席吳敦義稍晚受訪時則說，沒說過一定會有第二階段徵召，只是為了最後的勝利，「保留這個可能性，但要鄭重、謹慎，不能隨便為之。」

同時，挺吳敦義大將、國民黨中常委姚江臨受訪時表示，吳敦義已經裁示，2020總統大選國民黨要推出最強的候選人爭取勝選，在這個前提下，這一陣子基層拱韓國瑜參選總統聲音非常大。若最後只有韓國瑜能贏，韓能逃避嗎？能辜負黨員與全民期待嗎？

姚江臨強調，黨總統提名機制已定，提名要照制度走，不是誰要推誰就可以，但2020總統大選國民黨一定要贏，國民黨輸不起，也沒輸的本錢。一旦國民黨敗選，輸的是人民，韓國瑜與全黨都不能不重視這個問題，順應民意走才有利。

而原本過去韓國瑜被問到相關話題，均不願正面表態，但近日在新加坡受訪時被問是否參選2020，卻鬆口表示「會有決定，最終我一定會跟大家報告」，不把話說死，也可看出氣氛已微妙轉變。

（聯合報）