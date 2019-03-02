蔡英文接受日媒專訪：台日面臨同樣威脅　盼展開安保對話

日本《產經新聞》2日以大篇幅刊登台灣總統蔡英文的獨家專訪。蔡英文在談到兩岸關係時表示，台灣不接受大陸提出的「一國兩制」方案。此外，她在專訪中也談到了台美關係和台日關係等議題，並首度表明想與日本就安保問題直接對話。

日本《產經新聞》2日以大篇幅刊登蔡英文的專訪。（中央社）

報道稱，大陸海軍、空軍通過台灣、沖繩（琉球）周邊，往西太平洋展開行動，蔡英文希望台日能即時共用資訊，且對話形式尊重日本的想法，盼日本方面能克服法律上的障礙。至於台日進行對話的內容，除了傳統軍事方面的議題之外，蔡英文也希望針對駭客攻擊等新威脅進行意見交換。

日本與台灣之間沒有邦交，有關安保對話，目前僅限於民間、學術層級。蔡英文強調，「處於東亞的台灣與日本都面臨同樣的威脅」、「提升安全保障合作對話的層級非常重要」。

美國有線電視新聞網（CNN）19日報道，台灣現任總統蔡英文將於2020年再度參選總統，爭取連任。（CNN）

在台美關係上，蔡英文被問及是否打算未來訪美及會晤美國總統特朗普（Donald Trump）。她表示，這是「進入另一個層次的安排」，必須「經過審慎的評估」，還必須「顧慮到區域的和平與穩定」。蔡英文強調，美台關係在人道支援計畫及安保關係等廣泛領域上，「數年來關係緊密且持續增進中」。

而在兩岸關係上，蔡英文表示，「一國兩制」方案可能是大陸對台灣人民的想法的誤判，強調該方案是「台灣人不可以接受的」，希望大陸能夠更完整的來理解台灣人對「一國兩制」的想法。同時蔡英文也承認，「兩岸之間恢復協商對話，對雙方都有利，也可以降低在很多情勢上面的誤判。」

據悉，日經新聞此次專訪於2月28日進行。此前，蔡英文在2月19日也接受了美國有線電視新聞網（CNN）專訪，並宣布將於2020年再度參選總統競逐連任。

（綜合報道）