因應反制「一國兩制台灣方案」　蔡英文提指導綱領：防統戰增軍費

中共總書記習近平今年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出要探索「一國兩制台灣方案」。 台灣總統蔡英文11日（周一）召開國家安全會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」的指導綱領，作為國安團隊及行政部門的行動準則，內容包括防止統戰滲透、增加國防預算、協助台商回台投資等。

中共中央總書記、國家主席習近平出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會並發表重要對台講話，提出要探索「一國兩制台灣方案」。（影片截圖）

據中央社報道，與會者包括副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、參謀總長李喜明、陸委會主委陳明通等人。

蔡英文致詞表示，1月2日，大陸國家主席習近平在「告台灣同胞書」40週年紀念談話中，已經明白揭示「一國兩制台灣方案」的統一進程。

她進一步表示，中共近日召開的兩會，也將習近平的談話列為今後對台灣工作的核心事項。這些動作都在在顯示，北京當局已經將統一台灣的工作納入政治議程，這讓兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。

蔡英文召開國家安全會議，因應及反制大陸「一國兩制台灣方案」的巨大挑戰。（截圖）

蔡英文提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，作為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。她強調要正面看待兩岸交流，堅持對等尊嚴原則，以民主為互動基礎，全面檢視兩岸交流相關規定的落實，積極反制中共假借交流，對台灣統戰滲透，干預台灣事務。

在外交方面，要善用國際對台灣友好的新形勢，結合國際社會，反制中共消滅中華民國主權行徑。在安全方面，要防制中共竊取國防及核心產業機密。在國防方面，要穩定增加國防預算，全面提升台軍戰力，嚇阻中共軍事冒進，確保主權及民主自由。

在有關民主法制方面，要立即推動兩岸條例修正案，加速完成民主防護網的法制工作，以強化民主監督程序與防衛機制。

因應中美貿易戰 助台商回台投資

在經濟方面，要因應中美經貿衝突及國際經貿局勢變遷，積極協助台商回台投資，致力促進產業轉型升級，強化國際布局，穩定總體經濟發展。提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議。

此外蔡英文還表示，朝野政黨雖然立場有別，中央地方雖然權責不同，不過，與中國大陸交流、互動、合作，都必須以維護國家主權跟台灣整體利益為前提。她指出不反對交流，反對的是一國兩制。（中央社）