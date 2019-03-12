蔡英文21日起出訪帕勞、瑙魯與馬紹爾群島　暫未知會否過境美國

台灣外交部宣布，總統蔡英文將於本月21日至28日出訪南太平洋三國，為她出任總統後第6次出訪，未知是否會過境美國。

外界關注蔡英文這次會否過境美國。圖為去年8月12日下午，蔡英文抵達美國洛杉磯過境，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty ）（右3）、駐美代表高碩泰（右2）登機迎接。（中央社）

台灣總統府今日上午召開記者會，外交部次長徐斯儉會上宣布，蔡英文於3月21日至28日出訪南太平洋友邦，包括帕勞（台稱：帛琉）、瑙魯（台稱：諾魯）與馬紹爾群島。本次出訪定調為「海洋民主之旅」，將於3月21日下午出發，於同日晚間抵達帕勞；接著24日轉往瑙魯；26日再前往馬紹爾群島，預計在28日傍晚返抵台灣，全程共計8天7夜。



台灣外交部又指，本來規劃訪問基里巴斯（台稱：吉里巴斯），但因為雙方時間安排難以配合，最後達成理解，將另再安排訪問相關事宜。

上任後5次外訪 僅1次未過境美國

外界關注蔡英文會否跟過往數次出訪一樣過境美國。徐斯儉對此並未明確答覆，僅表示目前還在接洽當中，基於雙方的默契及尊重，等具體安排好會盡速公布。

據了解，這次將是蔡英文2016年上任台灣總統後第6次外訪。除了去年4月訪問非洲國家史瓦帝尼（舊名：史瓦濟蘭）採用直飛方式，未過境其他國家外，其餘4次外訪均有過境美國，包括邁阿密、洛杉磯等地。