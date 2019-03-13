留公司值班現僅得津貼　台勞動部：2022年元旦起納入工時計算

台灣勞動部在周二（12日）宣布，自2022年元旦開始，勞工在假日為接聽電話或緊急事故通知而要值班，將會被納入工作時間。

勞動條件及就業平等司副司長黃維琛解釋，台電、中油等特殊事業單位會要求勞工在假日或晚間值班，主要是接聽電話或緊急事故通知，工作密度相對較低，沒事時可以休息、睡覺。過去勞動部認為此種情況不屬於正常工作的延伸，加上勞工雖然不能離開公司但仍能得到休息，故認定不屬於工作時間，薪資、工時皆不受《勞基法》規範，僱主可只發放津貼。

勞工值班將在2022年全面納入工時，僱主須按照《勞基法》計算工資及加班費。（資料圖片）

但現行許多公司相關工作都已交給保安公司，加上實際上勞工在值班期間，仍難脫離僱主的指揮監督，以及現行值班與一般的工作性質愈來愈近等因素，經專家學者與地方政府討論後決議，自2022年起將會全面納入工時。至於此前的過渡時間，相關事業單位應及是補足人手。

所涉及的相關規定「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」會在周三起修正，增訂值班津貼建議數額，將不低於每月基本工資除以240再乘以值日（夜）時數，，直至在2022年元旦起廢除，屆時值班時間將正式納入為工時。另外，為促進職場性別平權及兼顧女性值夜健康和安全，女性勞工值夜規定亦會有修正，增訂僱主應提供必要安全衞生設施或措施，妊娠或哺乳期間者則仍然會禁止值夜。

值得一提是，台灣各大醫院駐院醫生原本因「經營型態、管理制度及工作特性等因素確有窒礙難行」而排除在《勞基法》之外，勞動部當天亦公告自今年9月起會納入《勞基法》，並有可能適用於「責任制」，即不受每日正常工時8小時、7天需休1天例假等規範，改由勞資雙方另行約定後送縣市政府核定。

（中央社）