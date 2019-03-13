台灣現「關注31條」網站宣傳惠台政策　民進黨：陸操弄輿論需關閉

據台灣《自由時報》報道，以台灣網域名稱「www.31t.tw」註冊的網站「關注31條」，內容宣傳大陸31項惠台措施，不僅與國台辦最近推出的「31條來了」App相似度極高，且資訊亦都轉發自國台辦管理的新聞網站「中國台灣網」。 台灣民進黨發言人今天（13日）指出，不排除上述網站是大陸想要操控台灣網絡輿論的最新做法，大陸企圖以網域註冊來混淆視聽，營造台灣內部自我投降的假象。有民進黨立委則要求將該網站立刻關閉下架，惟國家通訊傳播委員會（NCC）、主管網域名稱的台灣網路資訊中心（TWNIC）皆回應指無相關權力。

台灣現「.tw」域名網站「關注31條」介紹惠台政策。（網站截圖）

《香港01》記者下載國台辦推出的「31條來了」App查看，發現該App目前已開始宣傳該網站。「關注31條」網站使用「.tw」台灣域名，該網站的標誌設計還刻意突顯「31t.tw」。網站今天（13日）在首頁刊載兩則重點訊息，包括全國政協委員張澤熙建議北京把台灣中南部、農漁會列交流重點，以及兩會委員們緊盯「31條惠台措施」落地實效。

事實上，大陸去年2月28日推出「惠台31條」後，「中國台灣網」即以「關注31條」製作專題，並註冊同名的Facebook和Twitter，提供大陸對台政策相關資訊。

民進黨發言人李明俐今天就事件發布新聞稿，指大陸透過註冊台灣網域宣傳「對台31項措施」，除了想藉網絡強化輿論操弄，對台灣社會滲透與分化統戰，更不排除企圖以網域註冊混淆視聽，營造台灣自我投降假象。她又呼籲台灣要全民團結一致，支持蔡英文所提出的7項「反制一國兩制指導綱領」，共同鞏固自由民主的生活方式。

NCC：無權下架特定網站

據報道，民進黨立委賴瑞隆要求將該網站立刻關閉下架，「NCC要硬起來」。不過NCC發言人翁柏宗就回應指出，無法律授權NCC可片面封鎖或下架特定網站，但有法院判決或是國安單位請求，NCC會配合辦理。有國安官員則指出，總統蔡英文周一（11日）已召開國家安全會議，提出7項指導綱領，NCC應審慎處理該網站。

主管台灣網域名稱的台灣網路資訊中心（TWNIC）則表示，該網址是由美國的網域註冊商GoDaddy代為申請註冊，網域使用期間為2018年3月20日到2020年3月20日。TWNIC只負責管理網域名稱，對於網頁內容沒有公權力審核監管。

（綜合報道）