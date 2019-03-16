台灣封鎖「惠台31條」網站　台學者：政府怕成這樣缺乏自信

提供大陸「惠台31條」資訊的網站「31t.tw」，日前遭台灣政府封鎖，理由是為中國在台從事具政治目的宣傳，依法由主管機關註銷其註冊。 對此，台灣世新大學副校長游梓翔在Facebook刊文指出，封鎖31條等於免費宣傳31條，順便摧毀言論自由品牌優勢；同時批評，民進黨政府怕成這樣顯示其「缺乏自信」。

「惠台31條」網站遭台政府封鎖。（網上圖片）

游梓翔表示，提供大陸惠台31條資訊的網站「31t.tw」，在一向以「言論自由」自豪的台灣被封。但由那個部門下令並不重要，「這就是政府不想讓大家看到大陸『惠台31條』的相關資訊，不是嗎？」

游梓翔指出，封網站的根據，是《兩岸人民條例》第34條，規定大陸在台的「廣告」和「促銷推廣」不得有「為中共從事具有任何政治性目的之宣傳」，但31t.tw是個網站，「如果這樣擴張解釋，那麼在『恐共』病發的民進黨執政團隊眼中，帶有『政治性目的之宣傳』的大陸網站還會少嗎？」同時諷刺道，「31條來了」的手機App，還有「關注31條」的臉書專頁還在，「實在太危險了，還不快去封了。」

游梓翔又稱，大陸許多媒體網站上也都有「關注31條」的內容，按此標準也都是「為中共從事具有任何政治性目的之宣傳」，「請國安會、陸委會、NCC什麼的把所有這些網站也都屏蔽一下吧。」

游梓翔批評，民進黨政府怕「惠台31條」怕成這樣，除顯示缺乏自信，在信息高度開放的台灣，等於是在幫「惠台31條」做免費宣傳，而且還把言論自由的最大品牌優勢順便摧毀。