周子瑜遭冠五星旗　台外交部：無法改變中國政府未統治台灣的事實

美國電影網站TC Candler近期舉辦亞太區最美臉孔排行榜活動，入選台灣藝人周子瑜、歐陽娜娜、周杰倫等人被冠上大陸的五星紅旗。 對此，台灣外交部16日表示，這次活動由一家大陸公司購買專利後主辦，該公司此舉將使兩岸關係疏離、敵意日深。台外交部還稱，此舉「無法改變中國政府沒有統治台灣的事實」。

TC Candler舉辦亞太區最美臉孔排行榜活動，周子瑜（圖）等多位入選台灣藝人被冠上五星旗。（TC Candler亞太區IG網頁）

TC Candler公布亞太區百大最美臉孔排行榜，有不少台灣藝人入選，包括周子瑜、周杰倫等，但他們照片的右上角都被掛著五星旗，被指為中國籍。

對此，台灣外交部16日晚間表示，有關TC Candler近來舉行亞太區「年度最美臉孔票選活動」，台外交部於2月底獲知這項活動在其Instagram帳號中將台灣藝人標示為中國籍後，即指示駐外館處了解相關情形。

台外交部指，這次亞太區年度最美臉孔票選活動是由中國公司LIKETCCASIA向TC Candler購買專利權後，自行在亞洲地區舉辦的活動。雖然台外交部已經指示相關駐處進一步與該公司聯絡表達政府嚴正立場、要求更正，但截至目前為止，尚未獲得具體回應。

指此舉「嚴重傷害台灣人民感情」

台外交部表示，對於中國政府或私人公司將台灣人民登記為中國籍，並擅加中國旗幟的做法，「已嚴重傷害台灣人民感情，將使兩岸關係益發疏離、敵意日深」；對這些做法，外交部呼籲台灣人民共同予以譴責，並強調台灣「從不是中華人民共和國的一部分」。

台外交部又稱，無論中國政府如何變造台灣人民身分、欺騙國際社會，都無法改變中國政府沒有統治台灣的事實。

（中央社、聯合報）