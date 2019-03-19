蔡英文21日起出訪南太平洋三國　回程過境美國夏威夷

撰文：崔德興
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台灣總統蔡英文將於本月21日至28日出訪帛琉、瑙魯與馬紹爾群島三國，回程將過境美國夏威夷。
據悉，這是她出任總統後第6次出訪。
2017年10月，蔡英文訪問馬紹爾群島、圖瓦盧及所羅門群島3個太平洋邦交國時，也曾在夏威夷過境。（資料圖片）
台灣外交部公布蔡英文是次出訪行程細節。她將於21日下午出發，同日晚間抵達帛琉；24日轉往瑙魯（台稱：諾魯）訪問；26日前往馬紹爾群島，出席太平洋婦女領袖聯盟會議；27日乘飛機離開馬紹爾群島，中途將過境美國夏威夷；預定28日傍晚抵台，全程共8天7夜。
行程顯示，蔡英文出訪期間將分別會晤帛琉總統 Tommy E. Remengesau, Jr.、瑙魯總統Baron Divavesi Waqa，與馬紹爾群島總統 Hilda C. Heine，就雙邊及國際議題交換意見，並將於馬紹爾舉辦的太平洋婦女領袖聯盟會議與瑙魯國會發表演說。
據了解，這次將是蔡英文2016年上任台灣總統後第6次外訪。除了去年4月訪問非洲國家斯威士蘭（台稱史瓦帝尼，舊名史瓦濟蘭）採用直飛方式，未過境其他國家外，其餘4次外訪均有過境美國，包括邁阿密、洛杉磯等地。2017年10月，蔡英文訪問馬紹爾群島、圖瓦盧及所羅門群島3個太平洋邦交國時，也曾在夏威夷過境。