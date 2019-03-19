【李敖逝世一周年】子李戡發文緬懷︰我是真正統派，一如我的父親

3月18日，是台灣著名作家李敖逝世一周年紀念日，李敖之子李戡在微博發文紀念，稱「我是真正的統派，一如我的父親李敖。」 李戡早前也對近日爆紅的台籍港區政協委員淩友詩發表看法，直批：「噁心樣板」。

李敖之子李戡在微博發文緬懷父親。（截取網絡）

李戡昨（18）日發文緬懷表示，父親曾在病榻上交代「中國統一我是看不到了，你要幫我實現它」。李戡說自己將努力實踐父親的期許，並認為「我是真正的統派，一如我的父親李敖。」

接著，李戡稱，「他離開一年了，回想過去十二個月，我在課業之外，投入更多時間關心兩岸問題，努力實踐父親對我的期許。」並透露雖然很辛苦但他也必堅持下去，不想辜負爸爸對自己的期許。此外，李戡在這篇文章下方還附上自己幼年時與父親的合照。

不過有趣的是，自詡為兩岸「統派」的李戡，對於也是「統派」的淩友詩，卻相當不認同，直批：「淩友詩真的是噁心到家了，拜託找樣板也找個像樣點的。」

此外，李勘還提及，明明已經有盧麗安（台籍上海市臺胞聯誼會會長，中共十九大代表），為何還要另推淩友詩出來？因為淩代表是「台籍港區」，可同時代表港台。這說明統一後的台灣問題，將按照香港模式辦理。

（多維新聞）