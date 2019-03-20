韓國瑜簽2.56億農漁訂單銷廣東　上任85天來最大筆記錄

高雄市長韓國瑜正在兌現「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」的競選承諾。綜合台媒報道，韓國瑜周二（19日）簽下上任85天以來最大一筆外銷訂單，1年將有10億元新台幣（約合2.56億元港幣）農漁產品銷廣東。

韓國瑜對高雄農漁產品銷往大陸有信心。（聯合新聞）

報道稱，廣東潮州連都貿易公司董事長歐德壯當天在韓國瑜見證下，與高雄市農會理事長蕭漢俊及高雄區漁會理事長謝龍隱簽下該訂單，預計採購蓮霧、蜜棗、香蕉、芭樂、蝨目魚、魷魚等產品。

歐德壯當天表示，希望透過潮州港得天獨厚的地理位置，以及距離台灣最近港口的區位優勢，將台灣農漁產品推進「粵港澳大灣區」等地，樹立高雄首選品牌。他也期盼這次開啟的合作之旅，將台灣農漁產品經由潮州港引入廣東，滿足廣東對台灣農漁產品日益龐大的市場需求，

依高雄市政府農業局資料，潮州港所屬當地饒平水產貿易市場是粵東最大水產品批發市場，2018年全年銷量超過10萬噸，年銷售額高達30多億元人民幣（約合35億元港幣）。

據悉，韓國瑜上任後，已陸續前往新加坡、馬來西亞搶訂單，也在台灣與其他地區簽約或簽署協議。高雄市農業局統計，前3筆已簽約的農漁產訂單，總計產值超過15億元新台幣（約合3.84億港幣）。

陸委會19日則表示，對於地方政府率農漁會與對岸進行單純民間商業交易協議，不涉及公權力事項與政治議題，陸委會樂觀其成，並強調若陸方因政治目的而對台採購，則無法維持長久，並可能會破壞農特產品正常供需及產銷關係，不利台灣農漁業長遠發展。

（綜合報道）