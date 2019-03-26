【韓國瑜訪陸】美在台協會fb分享美國務院一國兩制影響報告

高雄市長韓國瑜22日至28日訪問香港丶澳門丶深圳及廈門，他將此行定調為「經濟之旅」，不談政治，不過他先後與香港丶澳門中聯辦主任見面，引發落入大陸「一國兩制台灣方案」的質疑。 美在台協會AIT今天（26日）在fb分享美國國務院有關香港的報告，內容摘要指出，「一國兩制」架構下的香港，自治程度已減少。對於AIT這則貼文是否有特殊的用意，AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）對中央社記者表示，貼文的意思已「不言可喻」（speaks to itself）。

美在台協會fb分享美國務院一國兩制影響報告。（截圖）

韓國瑜日前進入香港中聯辦，並與香港丶澳門中聯辦主任見面，其後又與大陸國台辦主任劉結一會面。台灣總統蔡英文對此曾回應表示，中聯辦是中國執行一國兩制的機關，無論韓國瑜是經人安排或自己去，都會讓外界有一個印象，就是中國在製造一國兩制的氛圍。

高雄市長韓國瑜3月22日下午到訪中聯辦，與中聯辦主任王志民會面。（資料圖片）

值得注意的是，韓國瑜此行引發爭議之際，美國在台協會（AIT）今天下午在fb上分享美國國務院近期有關香港當前公民權和自由狀況的報告。AIT也在貼文中提到，美國副總統彭斯（Mike Pence）22日在華府接見香港前政務司司長陳方安生。

美國國務院21日發表一份在2018年5月到2019年3月期間，香港發展情況的報告。報告摘要內容指出，在報告所提及的這段時間內，中國中央政府採取許多與「基本法」以及1984年中英聯合聲明不相符的作為。基本法與中英聯合聲明的內容包括允許香港高度自治。

報告指出，中國中央政府介入香港事務的程度，以及香港政府配合中國政策方向而採取相關舉措的情況，都比先前還嚴重。

報告指出，總括來說，香港雖維持足夠的（sufficient）自治，不過香港的自治程度在一國兩制架構下，確實有所減少（diminished）。

對美國國務院公布2019年《香港政策法》報告，中國外交部發言人耿爽3月22日回應稱，美方發表的報告無視事實，要求美方停止錯誤做法，在涉港問題上謹言慎行。