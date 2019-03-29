【陸生共諜案】周泓旭談案件始末：被設局陷害　審理過程不公不義

台灣首起陸生共諜案被告周泓旭2017年被羈押，於去年5月期滿釋放，但他目前仍被禁止返回大陸。周泓旭近日接受大陸官媒《環球時報》專訪，談起台灣政府炮製「陸生共諜案」的來龍去脈，控訴此案在台灣偵辦及審理過程「不公不義」，目的就是靠打壓統派來向蔡英文表忠心，及轉移台灣民眾對蔡政府執政不力的注意力。

大陸赴台學生周泓旭被控刺探外交機密並在台灣發展共謀組織，涉嫌吸收一名外交人士未遂。台灣高院去年二審維持原判1年2月有期徒刑，最高法院本月14日再駁回上訴，全案定讞。（中央社）

周：「共諜案」是被陷害

據環球時報29日報道，對於「共諜案」，周泓旭稱「自己是被陷害的」。他說，在2016年時有一位自稱台灣外交部人員的A男出現，並以「想辭職去大陸做生意，希望能認識幾個大陸官員」為由頻頻接近自己。周泓旭表示，接下來四五次見面，都是對方主動提出聚會吃飯，並送蛋糕等，讓人很難拒絕。但後來在法庭對質時，A男就說「沒有、記不清了」，檢察官也對這個細節既不否認也不查證，因為不公開審理，所以可以堂而皇之「耍流氓」。周泓旭又說，他也是在案件審理期間才得悉A男的身份其實是軍情局少校。

根據專訪內容，周泓旭稱，他2017年以一家公司董事的身份再次來台灣，想跟台灣做創投的朋友交流。應酬的時候，A男在酒局上纏著讓他介紹大陸官員，並表示自己還在「外交部」，可以在海外見面。周泓旭當時被問煩了，就半開玩笑的隨口說「你去日本，我給你介紹高官」。惟酒局結束前，A男卻神神秘秘地拿出一個牛皮紙袋，上邊印著「中華民國外交部」之類的字眼，要周泓旭收下。周雖然當場拒絕，但只隔了一天就被逮捕。

周泓旭說，當時調查人員衝進他家搜名片，找到幾張大陸公務員的名片就「如獲至寶」，認為終於發現「跟大陸的聯繫」了。由於找不到實際證據，一個調查人員有次在車上跟他說：「你現在如果認罪，我們就給你寫句『態度良好』，可以減刑」、「你現在已經出了這個事，不會無緣無故放你的，人在矮簷下，不得不低頭」。

周泓旭在宜蘭觀光時的相片。（環球時報）

周：案件審理「不公、不義」

對於台灣政府的辦案程序和審理過程，周泓旭認為可以用四個字來概括：不公、不義，是「釣魚執法」和「先射箭再畫靶」。

周泓旭首先指出，他和A男平時交往的整個過程都被其錄音，但在法庭上A男只截取出對自己有利的錄音。周泓旭還說，調查局在其電腦查出所謂「在台發展組織的計劃書」的時候，自己和律師都不在場，「調查人員豈不是想放什麼東西就放什麼？」

他還指台灣法院在二審結束之際又判其羈押禁見，是害怕他與媒體互動。而且案件全程都是不公開審理，他認為台灣政府的心態很可疑。

被禁止返回大陸 周：綠營炒作「大陸滲透」

台灣目前以調查「新黨青年軍案」為由，禁止周泓旭回大陸，且不允許他工作。周泓旭表示，其3張銀聯卡目前在台灣都沒法使用，「但大陸銀行說沒有問題，看來可能是台灣做了某些處理，導致現在連家裏寄生活費給我也不行了。」他認為，這是台灣政府對其生存權極大的侵犯。

周泓旭在專訪中表示，台灣政府把他留在這裏，是「因為辦案人員知道，新黨那些人的案子辦不下去了，他們必須要弄一個大陸人，和新黨的人湊在一起就是個『組織』了。」他還稱，把他定成「共諜」就達到民進黨當局的政治目的了，綠營是想借此炒作「大陸滲透」、「中國威脅」，來為「台獨」行徑找藉口；如果台灣民眾都把注意力放在所謂「大陸滲透」上的話，當局經濟上做得再爛，施政上做得再不給力都沒關係。

（環球時報）