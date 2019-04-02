99歲台前行政院長郝柏村起床突感半身無力　緊急送院救治

現年99歲的台灣前行政院長郝柏村今天（2日）清晨起床後突感到身體不適，台北市消防局上午7時左右接報後，派員至台北市士林區福林路郝家協助，初判意識清醒但身體左側無力，立即送往三軍總醫院治療，目前並無大礙，意識清楚。

據了解，三軍總醫院接手後，有為郝柏村進行包括斷層掃描等檢查，進一步狀況仍需有專業醫師評估。

郝龍斌前秘書、台北市議員游淑慧上午表示，郝龍斌兒子、國民黨副主席郝龍斌為求慎重，將父親送院檢查，而郝柏村目前意識清楚並無大礙。三軍總醫院則回應指，郝伯村為將軍退役，身體健康長期由三總照顧，過去也不時因病就診，由於未獲得家屬授權，不便對外說明病情，以尊重家屬權益。

郝龍斌說，父親健康狀況一直很好，昨天還走了3公里，今天有點不舒服，預防性送醫檢查。有神經內科醫師表示，郝柏村有單側肢體麻痺的症狀，推測可能是典型的中風症狀。郝柏村去年剛滿百歲受訪時曾表示，他的長壽之道是長壽之道來自一周游泳3次、打球2次。

郝柏村是江蘇省鹽城縣郝榮村人，軍階至陸軍一級上將，曾獲頒卿雲勳章、青天白日勳章、雲麾勳章與虎字榮譽旗，1949年隨國民政府軍隊到達台灣。郝柏村於八年抗戰時擔任基層官兵、金門八二三砲戰時擔任最前線之炮兵指揮官，退伍後曾擔任國防部部長、行政院院長與副總統候選人。

（綜合報道）