【全球首例】台女掃墓後眼腫發炎　檢查發現左眼有4隻活汗蜂！

高雄市一名何姓女子上周六（3月30日）上山掃墓時遇到風沙入眼，經沖洗後卻未見好轉，反而紅腫熱痛。她在就醫後才驚悉，原來自己左眼眼皮底下藏了4隻奄奄一息的「汗蜂」，造成角膜出現損傷糜爛，差點失明。 汗蜂學名為Halictidae，屬於「膜翅目集蜂科」蜂類，喜歡接近汗水、淚水。收治病例的輔英科技大學附設醫院眼科教授洪啓庭周四（4日）表示，汗蜂入眼是全球首宗。

何小姐到院時左眼已腫如「鹹蛋」一样。（網絡圖片）

據眼科教授洪啓庭介紹，何小姐到院時左眼已腫如鹹蛋般大小，初步觀察有蜂窩性組織炎的現象，先冰敷减緩腫脹，再輔以光學顯微鏡用細棉棒探入眼皮，發現4隻3毫米大小的汗蜂吸附在眼球上，因此小心翼翼在不破壞蟲體的情况下一隻隻取出。

他還說，蜂類在何小姐的眼球上移動，加上蟲體表面物質，造成結膜合並角膜的大片糜爛，導致視力剩下0.1；所幸她未揉眼，這些汗蜂也未攻擊眼球組織，否則蜂類體內的複雜組織，很有可能造成腦炎、中樞神經發炎成爲植物人，還要摘去眼球等嚴重後果。何小姐經3天治療後，視力已恢復到0.8。

洪啓庭還稱，經過翻查文獻，確認這是世界首例，將投稿相關期刊。他又提醒，在郊外活動時，若有異物入侵眼睛，應緊記不要大力揉眼，有需要應立刻求醫，配戴太陽眼鏡亦可以阻隔昆蟲以至蜂類的襲擊。

（綜合報道）