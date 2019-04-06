國民黨總統提名協調破局？　吳韓會、吳朱會、吳王會全延期

國民黨總統初選再生波瀾，在高雄市長韓國瑜延後「吳韓會」後，新北市前市長朱立倫辦公室今天（6日）上午要求7日與國民黨主席吳敦義的會面暫緩，國民黨下午發布新聞稿正式做出回應，吳敦義決定延期與朱立倫的會面，並且一併延期下周一（8日）、周二（9日）與立法院前院長王金平、前台北縣長周錫瑋的會面。 目前四場會面全部延後，國民黨總統初選提名作業也將受到影響。

有親近吳敦義人士表示，吳敦義明年總統大選希望能推目前看來民望最高的韓國瑜出來選總統。（網絡圖片）

國民黨強調未來將再安排適當時機會面，與黨內有意參選總統者會面，交換意見。

國民黨指出，國民黨一定會提名最強的總統參選人。吳堅信在全黨同志團結一致之下，國民黨一定能夠達到重返執政的目標，撥亂反正，讓民眾權益與福祉受到重視，兩岸關係和平穩定發展，「經濟成長向前行，全民發大財」。

知情人士：韓國瑜要求「全套徵召」

有親近吳敦義人士表示，吳敦義本人已確定不會選總統，要當「造王者」，所以明年總統大選當然希望能推目前看來民望最高的韓國瑜出來，把執政權拿回來。不過，雖然眼下韓國瑜人氣高，但吳原本是要「半套徵召」，即邀請韓國瑜參加總統初選，韓國瑜態度則很明顯，如果要徵召就必須是「全套徵召」，即國民黨直接徵召他選總統，否則不會參加初選。

該人士說，如果國民黨要直接徵召韓國瑜選總統，那麼吳敦義必須勸退同樣有意參選總統的朱立倫與王金平，「但怎麼有可能？」按照目前規劃，下周三（10日）國民黨常會就要通過總統初選要點與時程，月中正式公告，公告後王金平和朱立倫一定會去領表登記，屆時國民黨黨內初選只能啟動。

馬英九不願出面協調

親近吳敦義人士認為，只要初選開始，除非朱立倫、王金平領表後不登記，或是初選提名作業直接延後，否則這局等同已經無解。若真等初選結果出爐再換人，那麼對黨傷害太大。

有消息稱，國民黨內青壯派人士，盼前主席連戰、吳伯雄與馬英九介入協調，幫助「勸退」朱和王。不過，有消息指，對於青壯派的請求，馬英九已找理由迴避。

此前國民黨曾指，國民黨黨內提名時程已初步決定，將參考2015年提名經驗，4月公告、5月登記、6月進行黨員投票與全民調決定人選，最晚7月完成。

（聯合新聞網）