向大陸漁船每月索賄百萬放縱越界捕漁　台海巡署官員判囚5年7個月

台灣海巡署前分隊長黃文哲等多人涉嫌每月收賄達百萬元（新台幣．下同），包庇大陸漁船船隊越界捕漁，即使查獲亦僅驅離而不裁罰。 全案依貪污罪等罪名起訴，其中黃文哲被判處5年7個月定讞。

黃文哲案發時是海巡署第九海巡隊分隊長，涉案者包括其妻子及多名海巡人員。事緣檢方在2012年偵辦另一宗海巡署隊員涉嫌協助走私毒品案時，意外監聽到竟有人縱放大陸漁船越界捕漁，通風報信且疑似收賄。檢方介入調查，發現黃文哲在多次取締大陸福建石獅市「閩獅漁」漁船後，聯同多名海巡人員共同向船長索賄。

海巡署第九海巡隊被揭發有分隊長收賄縱放大陸漁船越界捕漁。（網上圖片）

黃文哲等人與對方約定賄賂價碼，按每月每艘漁船10萬元計算。以10艘漁船核計，漁船船隊每月支付100萬元賄款， 黃文哲則以「螃蟹」作為暗號，通風報信以便越界捕漁，更允諾合作期間發送海巡隊勤務表，以及漁船遭查獲可以只驅離不罰錢。

黃文哲一審被依貪污罪判刑5年7個月，洩密罪部分則判處3個月，得易科罰金，其餘人則被判處2年5個月至5年不等。惟黃文哲等人認為事後已繳回犯罪所得，刑度過重，提起上訴。惟法院認為，黃文哲等人身為公務員，卻不思戮力從公、廉潔自持，反而收賄縱容大陸漁船，明顯罔顧台灣法益，敗壞風紀，駁回上訴，全案定讞。

（聯合新聞網）