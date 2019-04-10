【非洲豬瘟】金門驗出3隻海漂豬帶病毒　暫停豬隻及其製品外輸

台灣的非洲豬瘟中央災害應變中心在周三（10日）公布，繼上周四（4日）發現的海漂豬後，金門縣金湖鎮料羅南石滬公園岸際周日（7日）發現的海漂豬，證實帶有非洲豬瘟病毒，另周四（11日）亦會正式公布在銅牆山岸際的海漂豬帶有病毒。 中心表明，連續3天檢出3隻海漂豬帶有病毒，反映疫情嚴峻，將暫停金門縣豬隻及其製品暫停輸往台灣及其他離島至少一星期。

海漂豬經採樣送驗後已就地焚燒掩埋。（網上圖片）

據台灣農委會副主委、應變中心副指揮官黃金城表示，第一隻及第二隻海漂豬的基因片段均與大陸的分離病毒株相似度達100%，故依地理位置研判，應是自對岸漂流過來。發現地點已由金門防疫所完成徹底消毒。例如料羅南石滬公園半徑3公里範圍有6場養豬場，經獸醫師檢查亦無異常情形，已執行移動管制及採樣監測。

應變中心指，目前海漂豬驗出對非洲豬瘟病毒呈陽性反應共有5宗案例，分別為金門縣3宗及連江縣2宗。若計算即將在周四再發布的案例，總案例將高達6宗。

另一方面，黃金城稱目前台灣檢測出帶有非洲豬瘟病毒的入境肉品，按照統計顯示，2月份是高峰期，3月份有所回落，但4月至今又再增加，故暫時仍看不出疫情有趨緩的現象，除非連續2個月至3個月降到1%，才能判定明顯趨緩。

（聯合新聞網）