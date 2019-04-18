【2020台灣大選】韓國瑜返台重申無意參選　大讚郭台銘有通天本領

高雄市長韓國瑜結束9天訪美行程，今天清晨（18日）回到台灣桃園機場。他表示，感受到僑胞的熱情，收穫滿滿，「肉體累、精神不累」。 此外，韓國瑜又稱讚鴻海董事長郭台銘是藍軍不可多得的人才，對他有意願參選總統感到開心。被問到自己是否會參選總統，韓國瑜則重申「2020不在我的規劃之中」。

韓國瑜大讚郭台銘有「通天本領」。（中央社）

韓國瑜表示，下一屆台灣總統必須兼顧「台灣安全，人民有錢」。目前現況卻是，民進黨執政這三年來，「台灣危險，台灣貧窮」。兩岸關係現在僵持，對外一直走不出去，所以目前台灣安全情況確實讓人「捏一把冷汗」。

對於郭台銘有意參選，韓國瑜表示非常開心，稱他有豐富的商務經驗，在國際上用商務和企業的角度來經營商業的外交，有巨大的成就。韓國瑜形容，郭台銘可以直接通美國白宮，也可以通大陸中南海，台灣很難有一位企業界人士或政界人士，同時有這種通天本領，「幾乎不可能」。

韓國瑜又指，台灣現在的中小企業面臨非常艱困的挑戰和競爭，郭台銘也有豐富的經驗，從台灣安全人民有錢來講，他是非常優異的。「他願意參選，絕對是藍軍裡不可多得的人才。」

被問到自己是否會參選總統，韓國瑜則重申「2020不在我的規劃之中」。至於會否和國民黨主席吳敦義見面，韓國瑜說，只要時間允許，任何安排，拜訪也好，餐會也好，他都不會排斥，只要時間上可以就絕對沒有問題。