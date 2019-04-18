【台灣花蓮地震】震級6.1級深度18.8公里　台北、高雄等地有震感

遊台注意！今天（18日）下午1時1分，台灣花蓮縣發生黎克特制6.1級地震，地震深度18.8公里。

台灣中央氣象局地震測報中心資料顯示，地震震央位於花蓮縣秀林鄉，即花蓮縣政府西北方10.6公里處，地震深度18.8公里，規模6.1級。最大震度花蓮縣7級，南投縣、宜蘭縣、台中市、新北市5級，台北市等地區4級，新竹市、嘉義市等地區3級，桃園市、高雄市等地區2級，台南市等地區1級。

另據中國地震台網發布的消息，監測到地震規模為6.7級，地震深度為24公里。杭州、溫州、南京、上海等多地網民表示震感強烈，市民表示高樓晃動明顯，有公司員工跑下辦公樓。

事故發生後，台北捷運全線列車立即停車，慢速進站疏散旅客停駛。圖為淡水信義線月台。（讀者提供）

受到地震的影響，台北捷運、桃園機場捷運一度全線暫停營運。台北捷運公司表示，全線車站暫停營運，捷運公司將進行安全檢查，請民眾遵照站務人員引導。負責機場捷運營運的桃園大眾捷運公司表示，等待巡軌完畢沒有異狀後，列車將手動行駛至最靠近的車站，並請旅客先下車等候。

台鐵方面表示，宜蘭至南澳間按地震5級規定辦理，全面停駛。台灣高鐵則指出，共有2輛行駛台北至桃園區間的列車一度受地震影響暫時停車，經確認安全無虞後，現均已重新發車。

（綜合報道）