【台灣地震】炎亞綸Po黑圖「我一個人有事就好」　網民：別亂說！

台灣花蓮縣今天（18日）下午發生黎克特制6.1級地震，地震深度18.8公里。地震發生後，不少明星都在網絡發文談及感受。 台灣藝人炎亞綸就在Instagram發布一張全黑圖片，並寫下「希望我一個人有事就好」，引來友人和粉絲留言關心，表示「不許你亂說」「大家都不能有事」。懷孕的演員安以軒則在微博報平安，稱地震比想像中大，「跑肯定來不及且更危險」。

炎亞綸在IG發布黑色照片表示，希望他「一個人有事就好」。（截圖）

炎亞綸在IG發布一張全黑色圖片，並留言寫下「坦白說，搖的時候我已經做好心裏準備，很坦然了。但我只希望我一個人有事就好」引來不少友人和粉絲留言關心。歌手王大文稱「我在電梯裏！」歌手周柏豪則問「啊！還好嗎？」有粉絲則表示「你講甚麼屁話 誰准你講這種話？」「應該是『大家都會沒事的』才好吧。」

藝人楊丞琳則於IG寫下「台灣的大家都平安嗎？我真的要嚇死了，好可怕。」身在台灣的林志穎則他拍下升降機顯示的「B1地震」，表示地震發生當下他才剛出電梯沒多久就遇強震，其後陸續看到一些災情報道，「趕緊跟家人報平安，希望大家都沒事。」

演員安以軒則說，她剛睡醒手機就收到地震提示，剛看完最後一個字，都還沒反應過來就感到天搖地動，「震的比想像中大很多很晃！只有我一個人和孕媽咪心裹一驚，跑肯定來不及且更危險，不要下床，不小心跌倒或被物品砸到會更慘」曾經在花蓮經歷921大地震的她，決定緊握手機留在床上靜觀其變。經檢查，家中一切安好，沒有東西掉落，最後她祈求大家一切平安。

在台灣出席活動的錢小豪表示，他未曾經歷過地震，感到新鮮、開心。（聯合新聞網）

錢小豪：未經歷過，感新鮮

此外，在台出席活動的香港演員錢小豪受訪表示，初次遇到地震感到「新鮮」，他不僅沒有被嚇到，反而「很開心」，因為是他在香港沒有經歷過的。一同出席活動的錢小豪兒子龐景峰亦表示淡定，稱他在外國求學經常遇到地震。

（綜合報道）