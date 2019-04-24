【佔中九子案】廿多個台灣NGO到港駐台代表處聲援：台港作伙抗命

台灣新聞
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「佔中九子案」今（24日）判刑。除了陳淑莊需做腦手術押後判刑外，戴耀廷等人分別被判入獄16個月、社會服務令等刑罰。

在台灣，20多個非政府組織（NGO）來到位於台北的香港經貿文化辦事處前聲援九子，拉起寫上「台灣香港作伙抗命」的橫額，並強調關心香港就是關心台灣。

在台灣，20多個非政府組織（NGO）來到位於台北的香港經貿文化辦事處前聲援九子。（中央社）

台灣人權促進會、經濟民主連合、華人民主書院等多個非政府組織，及時代力量在內的等25個單位機構，今天上午前往台北的香港經貿文化辦事處前聲援佔中九子，並拉起「台灣香港作伙抗命　公民抗命無畏無懼」的橫額。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎在聲援行動中表示，港府已將「公民權利和政治權利國際公約」納入香港特別行政區法律，香港「基本法」第27條也明定人民言論集會遊行權利。她表示，香港法院將和平集會判刑入罪，已經違反「基本法」，也違反國際公約的保障，法院這些判決更凸顯香港的司法獨立性已經蕩然無存。

經濟民主連合研究員江旻諺則表示，香港司法界已經向中國政權屈服，毫無法治精神可言。台灣藉著香港的經驗，也可以見證「一國兩制」方案為何不可信任。

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台北市議員：台灣人亦切身面對壓迫

同樣出席聲援活動的時代力量台北市議員林亮君，則呼籲台灣公民一同聲援香港民主運動。

她強調，台灣政治人物近期接連公然到香港中聯辦密會，顯示台灣的親中勢力已經與共產黨裡應外合，「中共對民主的迫害，不僅是香港的事，更是台灣人必須切身面對的壓迫。」

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