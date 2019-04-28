【肚內狂響】高雄男睡夢中誤吞AirPods　糞便中徒手執起洗完用番

台灣高雄一名許姓男子上周二（23日）晚上睡覺時戴着AirPods聽音樂入睡，翌日早晨醒來卻找不到耳機，直到使用iPhone的「尋找AirPods」功能，竟從自己的身體裏傳出「嗶嗶」聲。事發後，許男徒手伸入廁所，從自己的糞便中將耳機取出，經清洗後仍然如常使用。

部分機型iPhone現時提供「尋找AirPods」功能。（Apple）

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許男的朋友上周四（25日）在Facebook發布一則短片，指出「這個人不知道怎麼睡的，可以睡到把耳機吞進去，然而現在，他把他的耳機拉出來了。」片中許男徒手伸入廁所，從糞便中將耳機取出。

據台灣ETtoday報道，許男在發現耳機疑似在自己睡覺時被誤食後，迅速趕往醫院求診，隨後才在如廁過程中順利「拉出」耳機。他表示目前已把耳機洗乾淨，且功能正常，充電也沒有問題，並在社交網站分享自己重獲耳機的照片。

此外，當時知情的護士還笑他：「你是很餓嗎，是做夢夢到吃的嗎？」另有其他朋友問他「是在幫蘋果賣廣告嗎？」許男則幽默回應「不然你來吃吃看，誰會那麼無聊？」

短片在網上曝光後，引發許多網民熱烈討論，紛紛表示「太惡心了」、「可以不要這樣嗎」、「為甚麼不戴手套」、「到底誰給你勇氣的」、「全世界都知道許先生以後戴著大便耳機」。許男的朋友則紛紛在其Facebook上留言，「學長 真的越來越紅了！」「狂人我朋友。」

（綜合報道）