【觀察】美國祭出「華為禁令」　台商「紅色供應鏈」面臨站隊風險

英國《經濟學人》雜誌最新一期以「新形態的冷戰」來形容目前中美的緊張關係。無論是中美貿易戰或者近日美國以國家安全的名義對華為下達禁令，背後都突顯出中美的結構性矛盾已經逐漸浮上台面，更遑論美國一直以「台灣問題」和「南海問題」做為以軍事手段來圍堵中國的印太戰略。 若將2018年4月美國封殺中興事件和2019年5月17日的「華為禁令」視為中美科技戰的連續事件，則美國的主要目的應是打擊「中國製造2025」。而「華為禁令」恐怕只會是中美科技戰的開始而不是結束，但它已經令遊走於兩岸的紅色供應鏈台商「聞風色變」。

台積電是全球第一的晶片代工企業。（資料圖片）

「華為禁令」最早可追溯至2019年1月美國參、眾兩院議員聯手提案意欲制裁華為，而當時台媒就整理出恐怕會受衝擊的台商供應鏈，而在2019年5月通過的「華為禁令」則是給這個提案一個實錘。

台商分別有兩種情況可能受影響，第一種是直接供貨給華為，或者和華為有直接的業務關係，例如台廠穩懋、宏捷科提供功率放大器給華為，或者台積電幫華為的晶片進行代工。第二種是間接供貨給華為，例如以代工的形式間接成為華為供應鏈的一環。例如美企Lumentum為全球射頻元件供應商，所生產的相關產品被大量應用於智能手機，其中，台廠穩懋為Lumentum的主要代工廠。

台積電「站在歷史的十字路口」？

而在「華為禁令」後，企業為了追求利潤最大化，同時減低損失和風險，可能造成華為供應鏈台商的轉單效應。

在美國對華為祭出禁令後，包括美國、日本、德國廠商紛紛傳出對華為執行禁運的消息。而在晶片部分遭到美商供應鏈斷貨的危機，據彭博新聞報道，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom）等公司都發出決定暫停供貨給華為。對此，華為啓動「Ｂ計劃」，將以自行開發的麒麟晶片當做「備胎」，而這款人工智慧晶片採用台積電最先進的七奈米制程，大陸媒體甚至以「站在歷史的十字路口」來形容台積電的態度和動向，認為台積電的下一步行動將影響華為的未來發展。

台商會否在中美科技戰中面臨「站隊」的局面呢?

首先，企業都希望能夠避免涉入國際政治，但是否要將「華為禁令」的問題上綱上限到「站隊」或「民族主義情緒」的層次，則可能是華為也不願看到的局面。如何平衡企業獲利和政治風險的過程的確考驗領導者的智慧，然而具體問題仍然必須具體分析。

以這次「華為禁令」為例。當華為和其70家相關事業被美國商務部列入管制的「實質清單」（entity list）後，必須對華為施行「出口管制」（EAR）的貨品、軟體與科技公司分為三種：第一，總部位在美國；第二，源自美國（U.S-origin），以及最關鍵，也最讓台灣科技業關心的是第三種，「外國製造，但是其源自美國的內容超過上限」。而這個「上限」，如果是伊朗、韓鮮、蘇丹和敘利亞，就是10%，其餘國家或地區則是25%。

也就是說，對華為的供應鏈來說，只要賣給華為的產品，其中「源自美國」的部分超過25%。那就得依照美國政府的法令，對華為實施禁運措施。

中國媒體認為，台積電是華為在這場「科技戰」的關鍵一環。（圖源：路透社）

根據台媒天下雜誌整理，這邊則有一正一反的案例可以做為說明。首先是英飛凌（Infineon）在經過幾天的供應鏈調查英飛凌產品的封裝材料有多少部分來自美國廠商後，在5月20日發表官方聲明，表示「不受美國出口法令限制」，將持續供應產品給華為。

而英國半導體廠商ARM則是發出與華為終止合作的聲明，原因在於ARM授權給華為的運算核心，含有「源自美國」的技術，因此必須配合美國出口法令限制。

因此，從這兩個案例可以看出，對於國際企業來說，遵守各國的法律規定是第一要務，儘管這些法律背後可能有政治目的存在。而當中美科技戰變成避無可避的局面時，企業仍然只能設法在守法的大前提下，盡量避免企業的損失。

華為任正非接受媒體專訪曾數度表示不支持「自主創新」這個詞（圖源：VCG)

而大陸民眾所關心的台積電則是表示將持續替華為的晶片進行代工，但這背後是否代表台積電已經「站隊」了? 又或者只是因為代工技術並未超過25%的上限呢?

根據《天下》向台積電查證後，台積公司企業訊息處資深處長孫又文表示，「（出口貿易管制）不只這個25%規則，還有其他規則，我們有內部外銷管理系統追蹤與監測所有出貨，來確保我們符合規則」。但實際情況是如何，目前則處於眾說紛紜的階段。

在全球化已經成為無法逆轉的潮流時，如果只以民族主義情緒來看待商業問題時，在違反商業競爭邏輯的情況下，很容易發生「中國的華為」永遠只能是「中國的華為」而無法成為「世界的華為」，例如將愛國跟購買國貨捆綁在一起，則容易使得企業生產的商品失去國際競爭力，最終反而使得企業將被時代淘汰。同樣的，當台商變成非得選擇在中美科技戰中「站隊」時，對於重視商業競爭和創新的開放環境來說，也是一種「開倒車」的現象，最終受傷害的反而是人類文明的發展。