台灣軍方呼籲漁民通報大陸船艦資料　最高可獎6萬元台幣

台灣傳媒報道，台灣海軍司令部向漁民傳達信息，只要通報在台灣水域發現的不明船艦的資料，就可以獲得1萬元台幣（約2500港元）以上的獎金。 海軍司令部呼籲漁民軍民同心，共同守護台灣安全。

台灣海峽近期頻有美國軍艦穿越，大陸軍艦經常伴隨監視，大陸也曾派遣艦艇在台灣東部、南部海域巡弋訓練，台灣軍方為鼓勵漁民通報船艦動態，海軍祭出獎勵，依照不明船隻距台灣本島距離、國籍，可領取獎金。

根據海軍發布的通報獎勵辦法，通報計分3種，24海浬內發現大陸艦艇可領3萬元，若是一般公務船，也有2萬元獎勵金；至於其他國籍軍艦、公務或科研船隻，則有2萬元獎金；若在24海浬外發現的不明船隻，則可領取1萬元獎金。而若通報艦艇對象為艦型特殊具高價值性的中共艦艇，或於緊急情況下主動通報，將有機會獲加倍獎勵。而依獎勵作法規定，通報內容須備妥船隻照片、位置、船名或艦型，通報漁船、船長都須來自台灣，若有多艘漁船重複通報，則以首艘為優先，回傳照片並完成審核，就會立即核實並將獎金撥入相關戶口。海軍透露，蘇澳已有船長近期因此領到獎金。

海軍司令部表示，對於海上目標，海軍均能有效監控與掌握，另為鼓勵台灣漁民在捕作業期間遇見海上目標時主動通報，達成軍民同心，共同守護台灣安全的目標。

近兩年大量在南沙中業島附近出沒的大陸漁船，被指是大陸的海上民兵。（資料圖片）

大陸媒體得悉相關報道，即引述台灣網民的留言，批評「民進黨的雷達不管用，要靠漁民的眼球」，又指「台防務部門發言人此前說，所有途經台灣的軍艦均有掌握，根本是唬爛」。不過值得注意的是，早前亦曾經有外媒報道指，大陸在南海利用300多艘漁船作海上民兵，在與菲律賓有主權爭議的中業島附近游弋，監視菲律賓於島上的軍事活動。

（聯合新聞網）