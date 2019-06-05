所羅門群島百日內決定是否斷交台灣　台外交部：內閣挺台仍佔多數

所羅門群島外交部長表示，將於100日內決定會否與台灣斷交。 針對消息，台灣外交部指出，所羅門群島政壇包括內閣成員在內的議員，支持台、所關係者仍佔多數；同時表示，所羅門群島政壇多黨派林立，在外交政策上難形成轉向共識或決定。

《所羅門時報》報道，該國外交部長 Jeremiah Manele指出，是否將「外交承認」從台灣轉向中國大陸，會在接下來的100天內給出答案。（網上圖片）

周三（5日），《所羅門時報》（Solomon Times）在網站頭版刊登題為「100天內決定是否與台灣斷交」的報道。內文寫道，該國外交部長 Jeremiah Manele指出，是否將「外交承認」從台灣轉向中國大陸，會在接下來的100天內給出答案。

Jeremiah Manele 又指，這是一項主權決定，是所羅門群島政府關注的問題。在這方面，政府正在做全面評估，以便政府、核心成員和內閣能充分了解此事。

台外交部：所羅門群島多黨派林立 外交難形成轉向共識或決定

台灣外交部就此表示，所羅門群島是內閣制民主憲政國家，國會共計50個議席，目前該國政壇包含內閣成員在內的議員，支持台、所關係者仍佔多數，「該國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）日前率領內閣成員出席我海軍敦睦支隊艦上酒會即為明證。」

台外交部又指，台所關係穩健成長，各項合作計劃包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源的成效卓著，深受該國朝野及多數民眾肯定與認同。新一屆大選後，該國國會如同以往，仍是多黨林立，內閣屬多黨聯盟，因此即便內閣中個別黨派或國會中少數議員主張與中國大陸建交或要求政府檢討外交政策，仍難形成轉向共識或決定。

蘇嘉瓦瑞上月曾指新政府正重新考慮與台灣之間的關係，認為所羅門群島能從外交轉向獲得龐大好處。（資料圖片）

斷交消息曾多次傳出

值得一提的是，台所關係生變已非「新鮮事」。早在去年6月，就傳出所羅門群島有官員及國會議員在未經政府授權下，以個人身份前往大陸招商。而在今年4月底舉行大選後，又有傳事隔一年半再次出任總理的蘇嘉瓦瑞正重新考慮與台灣之間的關係，認為所羅門群島能從外交轉向獲得龐大好處，不排除與台灣斷交，改與中國大陸建交。

據了解，台灣目前有17個邦交國，6個位於太平洋地區，所羅門群島是其中之一。