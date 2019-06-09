【逃犯條例】在台港生赴台北香港經貿辦抗議　林榮基等人到場聲援

民陣今午（9日）舉行反對修訂《逃犯條例》遊行。在台灣，亦有逾百名香港在台就讀學生來到在台北的香港經濟貿易文化辦事處（香港經貿辦），遞交連署書反對逃犯條例。銅鑼灣書店前店長林榮基和多名台灣政黨代表也到場聲援。

現場有人手持「說好了的一國兩制呢？」 標語。（中央社）

「在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組」今日（9日）到位於台北的香港經貿辦示威，呼籲港府撤回修訂逃犯條例，並提交由670名港生簽名的連署書。

《中央社》報道，現場有超過百名港生與民眾參與，銅鑼灣書店前店長林榮基和多名台灣政黨代表也到場致詞聲援。關注組發起人、目前就讀中國文化大學美術和哲學系的何詠彤指出，陸港兩地法制存在極大差異，大陸的人權保障情況更是令人憂慮，一旦修法通過，也可能對包括台灣人在內的過境旅客，造成人身安全影響；對香港的國際地位、人權狀況和經商貿易有多方面影響，因此呼籲港府撤回修法草案。

林榮基：很高興看到香港年輕人站出來

林榮基表示，很高興看到香港年輕人願意站出來遊行抗議，自己以往在香港賣書並不違法，但逃犯條例若通過，他將失去人身保障，因此必須離開香港。時代力量台北市議員林亮君、台灣基進成員王映心也到場致詞聲援，民進黨發言人李問則以聲明稿聲援活動。

發言結束後，何詠彤作為代表向香港經貿辦遞交連署書，但因香港經貿辦今日放假，由大樓保安出面代為接受。

《中央社》引述何詠彤表示，該關注組由文化、師大、台大、世新和東吳等多所大學港生所組成，主要訴求是呼籲港府撤回逃犯條例草案，未來希望透過和Youtuber和政論節目的合作，促使台人關心逃犯條例議題。