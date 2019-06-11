台赤膊漢持木棍上門叫囂　反遭屋內黑幫捆綁圍毆致死

台灣一名31歲鄭姓男子周日（9日）下午疑似精神不穩，持木棍赤膊闖入39歲黃男等人位於嘉義市住處叫囂，反遭捆綁圍毆致死，為首的黃男以「黃昏市場幫」老大自居。 檢方訊後依傷害致死罪將涉案6人送辦，黃男等4人以2萬元交保，另2人請回。

檢方已會同法醫對鄭男初步驗屍，將於12日解剖釐清死因。（自由時報）

遭球棒毆腿 倒地撞頭慘死

據台灣《聯合報》報道，「黃昏市場幫」是嘉義市近年崛起的不良組織，被警方列管，黃男等人作風強悍，討債等手法粗暴，2013年曾毒打一名被害人，還拿酒樽捅其下體，並將受害者棄置在人煙罕至的公路，警方當年依組織犯罪條例等罪送辦。

鄭姓男子9日一進門就叫囂「我混東山媽祖的」、「你們都不挺我」，拿木棍見人就戳，黃男等5人隨後將他反綁，持球棒毆打其腿部，鄭不堪重擊跌坐在地，頭部撞上地板，黃等人見鄭已無鼻息，送醫急救半小時後不治。

據悉，鄭男為台南市東山區人，長年在嘉義市活動，有吸毒前科，去年曾持改造手槍到嘉義縣水上鄉一處餐廳對空鳴槍，自稱來尋仇，但在場的人都表示不認識他。

死者妻質疑謀殺

黃男等人供稱，他們與鄭男並不熟，只有幾面之緣，「明明是他闖進來。」檢警調查，鄭男闖入黃住處，雙方發生糾紛，黃等人雖然毆打鄭，但無殺人犯意，過程中亦叫救護車，本案朝傷害致死罪方向偵辦中，檢方已會同法醫對鄭男初步驗屍，將於12日解剖釐清死因；鄭妻質疑，黃男等人預謀殺人，認為案情不單純，全案還有其他共犯，要求檢方查明真相。

台灣警政署2013年執行掃黑，查獲黃男以「黃昏市場幫」名號，經營地下錢莊並暴力討債，一名李姓工人積欠70萬元台幣，被剃陰毛和頭髮，黃等人還強迫他自瀆，手段兇狠，被害人一度不敢出面指認。

（綜合報道）