【逃犯條例】陸委會回應港府暫緩修例：懸崖勒馬　盼守護人權法治

針對特首林鄭月娥今天（15日）宣布將暫緩修訂《逃犯條例》，對此，陸委會同一天回應稱，港府暫緩修例是懸崖勒馬，台灣將持續密注後續發展。陸委會又呼籲台港共同守護法治、人權等價值。

陸委會指出，台灣不可能同意侵害人權自由及國家主權的「逃犯條例」。「逃犯條例」的修訂，企圖將台港司法互助問題納入「一個中國」框架處理，不僅侵害人權自由，也侵害國家主權，台灣堅決反對這種披著司法外衣的政治圖謀。

陸委會表示，針對港女命案，台灣方面自始即展現誠意、善意與同理心，呼籲港府回應台灣所提出之司法互助請求，共同釐清管轄權及案情，相信將有助解決個案，還給受害者家屬公道。「我方始終秉持平等、尊嚴、互惠及保障人權的原則下，與世界各國或司法管轄區進行各式司法合作，長期以來台灣也積極考慮建立台港司法互助機制，以實現公義、從根本解決問題。」

特首林鄭月娥15日下午舉行記者會，宣布暫緩修訂《逃犯條例》，且未有為諮詢設定時限。（梁鵬威攝）

陸委會還指出，香港的安居樂業與繁榮穩定，是香港民眾和國際社會的共同期盼。這次香港巿民所展現出來守護自由的決心與勇氣，讓人感動且敬佩。台灣方面希望港府續體察民情、傾聽民意，珍惜香港法治與自由人權價值，為香港的長遠發展奠定良好基礎。台港也應共同守護法治、人權，為青年世代締造希望前景。

（聯合新聞網）