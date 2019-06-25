台灣2傘兵跳傘後相撞摔落受傷　一人傷勢較重須接受手術

台灣陸軍航空特戰指揮部今天（25日）上午於屏東舉行跳傘訓練時，2名傘兵在落地前傘具碰撞導致吃風不足，摔落地面受傷。 陸軍航特部政戰主任張維新表示，兩名受傷傘兵送醫後，一人要開刀治療，另一人傷勢較輕，仍在觀察中。

台灣士兵過往在屏東練習跳傘。（聯合新聞網）

台灣陸軍航空特戰指揮部今天指出，空降訓練中心上午於屏東地區執行跳傘訓練，兩名分別姓高及姓施的受訓學員，自同一艙門跳傘的前、後兵，兩人在跳出機艙時傘具運作皆正常，也符合傘具相距約2米的距離，但在離地高度約60米左右，二人的傘具發生碰撞，導致傘具吃風不足，兩名傘兵跳落地面受傷，已後送台軍高雄總醫院治療。

張維新受訪表示，兩名受傷學員落地後意識清楚，生命徵象也穩定，經後送治療，目前一位學員正在開刀治療，另一位傷勢較輕仍在觀察中。由於兩人都是腰椎骨折，暫時未知會否產生後續影響，張維新指受傷較輕的學員手腳活動正常，但對於未來復原的狀況，需要交給醫院處理，他又指事發原因仍待專案小組釐清。

去年5月17日，台灣軍方舉辦漢光演習，陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰因為主傘完全不完張開、副傘吃風不足，從約130層樓的高空墜落，一度沒有呼吸心跳，及後病情轉於穩定，事隔一年已可恢復慢慢走路。

（中央社）