【71遊行】立法會受衝擊　台灣前立法院長王金平：冀陸港智慧處理

香港7·1遊行後，有部分民眾衝擊立法會，警方最終在深夜清場。事件在台灣引起反響，許多民眾憶起2014年太陽花運動時期3·18佔領立法院一幕。 時任立法院長王金平今天（2日）凌晨在Facebook發文表示，當時藍營的立法委員指責他不願動用警察權，綠營委員則指責他不尊重民意，但他沒偏袒雙方，雖然不鼓勵衝撞手段，但「為了愛國家、土地、人民的情感，我都尊重並疼惜」。 王金平又指，希望港府及中國大陸能有智慧及同胞愛，用同樣方式去處理立法會被衝擊一事。

示威者於7月1日衝擊立法會。（蔡正邦攝）

王金平說，太陽花運動佔領台灣立法院時，他時任立法院長，彼時他不分黨派，只希望雙方能就正確議題及論點好好溝通，不論是雙邊政黨，他終無偏袒，當時他徹夜難眠，夜夜焦心終瘁。 但在他秉持和諧才是最大的公約數的理念下，「所有錯誤的宣讀我們暫且按下」。

他續指，自己並不鼓勵這些衝撞的手段，但為了愛國家、土地、人民的情感，他都尊重並疼惜，於是在這樣的氛圍下，太陽花運動終告暫歇。

對於香港立法會受衝擊，他希望香港政府以及中國大陸能有智慧及同胞愛，一樣的去處理這樣的事件，「夜深了，我也跟你們一樣還沒睡。是念，並且始終關心跟祝福，這些孩子們。」

2014年3月18日的佔領立法院行動是台灣太陽花運動的開端，旨在反對國民黨單方面將《海峽兩岸服務貿易協議》宣告存查，警方隨後調集大批警力，多次嘗試驅離佔領議場的抗議學生卻都宣告失敗。同時來自台灣各處的聲援學生與群眾，亦紛紛前往立法院附近支援。在數次清場過程中，共有3名抗議學生以及1名示威民眾逮捕，有38名警員在推擠衝突中受傷。

（綜合報道）