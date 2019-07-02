【回歸22年】陸委會年度報告：香港「一國兩制」受嚴重衝擊與挑戰

昨日（1日）是香港回歸22周年。在台灣，陸委會發表年度報告，稱香港「一國兩制」在過去一年受到嚴重的衝擊與挑戰。

陸委會發表的年度報告指，過去一年，香港「一國兩制」受嚴重衝擊與挑戰（張浩維攝）

陸委會報告指出，過去一年，港府首度引用《社團條例》禁止政黨宣傳運作、首度拒絕延長外國記者工作簽證、首度有港人因政治因素獲外國庇護；並持續有候選人被取消參選資格，學者、議員參加政治抗爭而被檢控入獄，自1997年迄今累計已有237件爭議事件發生，顯示「一國兩制」受到嚴重的衝擊與挑戰。

報告稱，國際除認為這些事件與中共有關，也擔憂香港能否繼續維持自治與繁榮。而港人以行動反對港府修訂「逃犯條例」，表達爭取民主自由、維護人權與法治的決心。多項因素印證中共緊縮管治的對港政策，無法獲得香港主流民意認同。

報告稱，香港經濟在2018年強勁成長，但國際評比機構同時警示陸港經濟融合風險，包括擔憂中共介入香港法治、政治，以及大陸對香港的經濟磁吸效應。

台港官方互動趨緩

報告續指，過去一年，台港人員與經貿往來穩定成長，官方互動卻受兩岸客觀因素影響而趨緩，港府遲未核發台新任港處處長工作簽證。展望未來，陸委會希望港府能續以務實積極態度維繫台港關係發展，俾共同增進雙方民眾福祉。

報告結尾稱，依《香港澳門關係條例》規定，台政府將香港定位為有別於中國大陸其他地區之「特別區域」，陸委會每年檢視香港自由、人權及政經社等各層面發展，以作為檢討對香港定位與政策之依據。本次報告，為1997年香港主權移交以來第22份觀察報告。鑒於中共年初提出「一國兩制台灣方案」，及外界高度關注香港情勢變動，陸委會表示將持續密注相關發展並動態因應。