【雙城論壇】柯文哲啟程赴上海：交流市政關心居陸台灣人

台北市長柯文哲今天（3日）率團赴上海參加雙城論壇。柯文哲說，自己想的是台灣整體利益，以及人民最大福祉。參加雙城論壇，除了市政上的交流，最主要是關心在大陸的台灣人。 外界推測柯文哲此行有可能會見國台辦主任劉結一，但柯文哲早前回應說行程沒安排，「但若不期而遇也不會迴避」。

台北市長柯文哲率團搭機前往上海參加雙城論壇，他在出發前拿出預備的新聞稿表示，兩岸目前沒有正式的溝通管道，這也顯示了雙城論壇這個交流平台的重要性。（中央社）

據中央社報道，柯文哲在出發前表示，兩岸目前沒有正式的溝通管道，這顯示了雙城論壇這個交流平台的重要性。「目前有200萬台灣人在大陸，其中70萬居住在上海，而在台灣的陸配也有38萬人，去年大陸來台的旅客有270萬人次」，在彼此緊密互動狀態下，雙方應有正式的溝通管道，才能在有問題時直接討論解決。

柯文哲指出，就兩岸目前僵局來說，必須想辦法緩和當前局面。兩岸間確實存在很多問題，但不應讓其影響兩岸的合作交流及和平發展。有交流才有善意，有善意才能去化解僵局。就算沒有真正解決問題，也可以增加彼此諒解的空間。

外界關注柯文哲（右）在雙城論壇期間會否於與國台辦主任劉結一（左）會晤。（資料圖片）

他還說，在兩岸關係上，一向主張「5個互相」，要互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最重要的要互相諒解。「中國在經濟上的成就必須予以肯定。但經濟的成就，卻跟政治上的進步存有太大的落差，而台灣過去30年的發展經驗，可以作為大陸的參考。」

柯文哲表示，自己相信的台灣價值，就是「民主自由，多元開放」，這個現有制度和生活方式就是台灣民眾最在意的，必須予以尊重。大陸人民對於民族復興的渴望，與台灣人民最在意的民主自由有極大的落差，這也顯示「5個互相」的重要性。

柯文哲並提到，台商權益的保障，除了投資保障外，也要落實兩岸在2012年由海基海協兩會所簽署的，海基會與海協會有關「海峽兩岸投資保障和促進協議」人身自由與安全保障共識，除保障當事人應有的權利，也應該給台灣家屬有合理的權利去探視受關押的家人。

（中央社、聯合新聞網）