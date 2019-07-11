台政治大學調查：36.5%台灣人自認「既是中國人，也是台灣人」

台灣國立政治大學選舉研究中心今天（11日）發布關於台灣認同的調查數據。此前，2014年調查顯示，60.6%的調查對象認同自己是「台灣人」，是歷年最高點，之後連4年下降至54.5%，但最新調查則止跌回升達到56.9%。 此外，最新調查亦顯示，有36.5%的台灣人認為自己「既是中國人，也是台灣人」。

台灣國立政治大學選舉研究中心10日發布調查數據，認同自己是台灣人的比例上升到56.9%。（中央社）

政大選研中心主任蔡佳泓受訪指出，這可能因為「反送中」以及今年年初中國領導人習近平的談話，讓台灣人的認同上升，這是外部因素居多，未來會如何變化，還很難説。



政大選研中心發布重要政治態度分佈趨勢圖；這份圖表內容為台灣民眾台灣人、中國人認同趨勢分析，研究依照受訪者的回答將台灣人認同分成4類，分別是台灣人、中國人、都是、無反應。



這份趨勢圖調查對象為台灣地區（不含金門、馬祖）年滿20歲以上的成年人，圖表上的時間軸紀錄為1992年至今年6月。



1992年，台灣有25.5%民眾認同自己是中國人、17.6%認為自己是台灣人、46.4%認為兩邊都是；1995年認同自己為台灣人的比例25%，首度超越自認為中國人的比例20.7%。



2005年，認同自己是台灣人提升到45%，首度超越認同自己是台灣人也是中國人的比例43.4%；2008年，認同自己是台灣人的比例已達48.4%，並且逐年上升，認為自己兩者皆是佔43.1%，並逐年下降。



2014年時，認同自己是台灣人的比例達到最高點60.6%，認為兩者皆是的32.5%，之後4年間認同自己是台灣人的比例開始下降。2018年認同自己是台灣人的比例佔54.5%，認同自己都是的比例佔38.2%；直到今年6月，認同自己是台灣人的比例，上升到56.9%，兩者皆是的則為36.5%。



（中央社）

