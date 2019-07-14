解放軍東南沿海例行軍演　台陸委會籲大陸切勿輕舉妄動

針對解放軍近日在東南沿海海空域和朱日和訓練基地進行例行軍事演習，台灣陸委會14日下午發出新聞稿表示，「中共政權對台不斷武力進逼與侵略的霸道行徑，台灣人民堅決反對，陸委會正告北京當局切勿輕舉妄動、藉口生事。」

大陸國防部14日指，解放軍於近日在東南沿海等海空域組織演習。（資料圖片）

指陸做法「違反國際關係原則」

陸委會説，從解放軍過去以來的軍事作為與政治動機觀察，均藉機對台展現軍事恫嚇的針對性，時間點更在蔡英文出訪及向美採購必要防禦軍備之際，指大陸相關做法「已違反國際法和國際關係的和平基本原則」。

陸委會表示，中共始終不放棄武力攻台，今年1月2日中共總書記習近平講話以來，中共當局更一再高調重複此一立場與強化作為，這是台海情勢緊張的主要原因。「面對共軍近年持續升高對台武力威脅，企圖迫我接受其片面政治主張，嚴重危害台灣人民生命財產安全，國際社會均高度質疑與譴責。」

陸委會續指，台灣政府責無旁貸，持續強化自我防禦能力，堅定守護主權與民主，並致力維護台海與區域和平，絕不退卻屈服。解放軍演習及在台海周邊動態，政府持續密切監偵掌握。

朱日和訓練基地已進行多場重大軍事演練。（網上圖片）

此外，台灣總統府稍早表示，解放軍將在近日於東南外海進行演訓的相關動態，國防部等機關都有嚴密掌握。總統府又指，維持兩岸與區域間的和平穩定、確保人民福祉，是包括兩岸在內區域各方的共同責任與目標。

據早前報道，微信公眾號「國防部發布」今天（14日）發布消息指，解放軍於近日在東南沿海等海空域組織演習。另據《解放軍報》12日報道，7月上旬，解放軍陸軍某旅組織部隊實施戰場機動，「跨越－2019．朱日和A」演習即將進入實兵對抗階段。

（綜合報道）