【元朗黑夜】在台港生組織發聲明　譴責警方縱容暴力

元朗西鐵站週日（21日）晚發生白衣人無差別攻擊市民，警方被質疑失職，未能及時提供保護，甚至有「警黑合作」之嫌。 在台港生組織「香港邊城青年」在週二（23日）發聲明譴責警方縱容暴力，批評白衣人「即使穿着白色衣服，也不可能為邪惡行為漂白」。

聲明指，警方在接獲報案後不僅延誤到場，更有市民看到警察從白衣人士身邊走過，視而不見，亦未在期間拘捕任何人士，嚴重違反職責。聲明直言白衣人士針對市民無差別攻擊，造成社會恐慌，危害公共安全，侵犯人身安全和財產，行為已接近中國《反恐法》對「恐怖主義」的界定。

7月21晚上大批白衣人在元朗站追打市民，市民被打至頭破血流。（香港01記者攝）

聲明批評港府和警方沒有嚴查，卻將事件與其他反對修訂《逃犯條例》衝突混為一談，定義為「有人受傷的私人糾紛」，甚至被傳媒踢爆警方與黑幫在案發前曾有溝通，疑似是「警黑合作」。

聲明同時譴責建制派立法會議員何君堯讚揚白衣人士的行徑，並批評港府以拖延政策，持續撕裂、破壞和分化社會。聲明有提到當天在西環附近的遊行示威，警方無預警向示威者開槍，是欠缺合法性地使用市民賦予的武力，令市民極度恐慌，形同謀殺。

聲明在最後呼籲，國際社會應對香港採取發布旅遊警示等必要措施，維護在港旅客權益，並彌補中共與港府施政不善的惡果。

（香港邊城青年）