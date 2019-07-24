【2020台灣大選】柯文哲稱韓國瑜「裝庶民」　什麼市政都還沒有做

2020台灣大選將至，還未正式表態參選的台北市長柯文哲，出席節目時出言批評藍綠兩黨，稱國民黨參選人、高雄市長韓國瑜只是「裝庶民」，任市長半年但什麼市政都還沒有做；同時亦在提問環節上就「蔡英文做得不好」、「蔡英文聽不懂老百姓的話」等選擇上表示贊成。

對於韓國瑜，柯文哲形容他是裝成庶民的樣子，稱他就任半年，什麼市政都還沒有做，又沒花心思。（中央社）

台北市長柯文哲日前接受「Yahoo!TV鄉民大會」節目專訪。他表示，是否參加大選是一個困難的題目，民進黨一直舉棋不定，「一下子希望我選，一下希望我不選」，其內部不斷計算各種情況，有時認為若他不參戰，蔡英文與韓國瑜對決，能勝選；但若他參選，形成三腳督，韓國瑜會贏。

柯文哲表示，自己從頭到尾都不是很想選，每天都在找不要選的理由。但蔡英文與韓國瑜角逐2020總統，讓全台知識份子、中產階級以及統獨意識沒那麼強烈的多數人民感到非常焦慮，「我們台灣怎麼會淪落到今天這地步。」

韓蔡角逐總統令人感焦慮

對於韓國瑜，柯文哲形容他是裝成庶民的樣子，稱他就任半年，什麼市政都還沒有做，又沒花心思。同時指出，他的票數的擴展性很差，而喊口號人人都會，執行上很困難，有時不是喊口號就解決問題。

在節目中一場「快問快答」遊戲，柯文哲必須舉圈（同意）或叉（不同意），其在「蔡英文做得不好」、「蔡英文聽不懂老百姓的話」、「韓國瑜是草包」、「韓國瑜選總統是民進黨逼的」、「民進黨是説謊成性的政黨嗎」等題目都舉圈。不過，柯文哲補充道，「説謊成性」上所有黨都差不多，也非單指民進黨。

（中央社）