台灣巴斯夫5員工涉竊機密跳槽大陸化工廠　挖角費達4千萬人民幣

一家大陸化工廠傳出開價4000萬人民幣（約港幣4500萬）及高達550萬元新台幣（約港幣140萬）的年薪，挖角全球化工大廠德商巴斯夫集團的台灣巴斯夫公司現職員工及前員工，讓巴斯夫的一名總監帶著旗下4人竊走硫酸、氨水純化機密等跳槽。 台灣檢方於年初破獲此案，24日（星期三）依違反營業祕密法、洩漏工商祕密、背信及著作權法等罪起訴5人。

台灣巴斯夫公司主要業務是提煉高純度硫酸、氨水等化學品。（巴斯夫官網）

檢方指，執法人員查出台灣巴斯夫公司工程部門總監黃男（45歲），招募前工程部最高主管林男（55歲）、前生產部門業務經理余男（45歲）及葉男（45歲）、前生產部門組長許男（44歲）組成團隊跳槽至大陸的化工廠「江陰江化微電子材料股份有限公司」（以下簡稱江陰公司）。

檢方説，江陰公司找上黃男以高薪挖角，並想取得台灣巴斯夫公司包括製程、設備及參數等關鍵技術，黃男於是帶著另外涉案4名男子組成技術團隊，在2017年先在台成立洋益公司。

黃男等並以公司名義和江陰公司簽約，約定替對方在江蘇籌劃建造生產電子級化學品產線，設廠後規劃市場銷售，江陰公司也承諾在建廠完成後，付4000萬人民幣給黃男等5人，並讓其中4人進入江陰公司擔任要職，每人年薪約新台幣280萬元至550萬元。

一人留職巴斯夫並同時為陸企招攬業務

此外，黃男雖繼續留在台灣巴斯夫公司，但江陰公司則會私下每月給他70萬元新台幣的「顧問費」，也讓他化名為江陰公司的資深工程師，替江陰公司招攬業務、洽談訂單，日後正式跳槽過來後，還會給他正式顧問職位，年薪為300萬人民幣，還有股票分紅。

檢方查出，5人計劃拿台灣巴斯夫公司的「電子級硫酸」技術替江陰公司製造生產線，葉男更取得製作電子級硫酸的管道儀表流程圖、設備圖等機密，並全數上傳至雲端硬碟。他們又找來供應商抄襲巴斯夫集團下「台中貝民硫酸廠」、「桃園中華硫酸廠」、及「中國大陸浙江省嘉興硫酸廠」設計，其中還包含集團仍在祕密討論尚未正式應用的設計。

（聯合新聞網）