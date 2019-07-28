【逃犯條例．專訪】陳柏光：修例非完美　但極端行為將致社會撕裂

港府修訂《逃犯條例》引發的巨大社會爭議持續，台灣的中華民族致公黨（下稱台灣致公黨）日前發出一封聲明書，批評香港示威者受到外國殖民主義的影響，進行「暴亂」行為。聲明號召香港一些社團反對示威者的行徑，追求和平、法治的香港。 台灣致公黨主席陳柏光接受《香港01》記者專訪時表示，他認為修例的確有不完美的地方，但並不能因此採取極端行為撕裂社會，又指示威者沒有談判誠意，談判應該「你讓一步我讓一步」，而打出港英旗幟更已超出底線。

聲明書號召香港一些社團保境安民、反對示威者的行徑，追求和平、法治的香港。（台灣致公黨）

指談判雙方都應讓步

台灣致公黨聲明書中提及，示威者是「以修例之名行港獨之實」。陳柏光對此解釋稱，特區政府作出暫緩修例的決定後，香港的情況不僅沒有好轉，反而進一步惡化，這顯示一些示威者「沒有談判誠意」，談判應該「你讓一步我讓一步」才合理。

另外，部份示威者打出港英旗幟來表達立場，他認為該旗幟在示威人羣中出現已超越社會底線，因此不能解讀為一種談判手段，而更像是這些人追求的終極目標。他又指，洪門的標誌是圓規和矩尺交錯，正是代表規矩、原則和底線，當底線遭到侵犯，有傳承、有規則的洪門組織更應首先作出表率。

27日元朗遊行警方驅散民眾時，曾有催淚煙被射上民居。（資料圖片）

沒有天生完美的法案

對於港府修訂逃犯條例本身，陳柏光説，修例並不完美，但沒聽過哪個條例自提出就是天生完美的，即使針對美國憲法的修正案，已經修正通過的有20餘條，仍有一些提案正在審議，在這個過程中可以不斷討論、修改，並不能因為某個條例不完美，就採取極端的行為去撕裂社會，這種行為的邏輯基礎本身就背離民主法治的精神。

他續指，民主法治是當今人類社會的共同追求，但對於民主法治的理解、達到目的的途徑卻不止一條；而且在現如今的社會條件下，以暴力方式追求所謂民主，必然是死路一條。

他打比方説，美國最開始推行民主制度時，國民人數很少，政府甚至不太需要負擔老齡人口的生活，就像一個45公斤的瘦子鑽過狹小的洞穴，現在一些人卻要逼100公斤的壯漢也鉆過去。壯漢想繞路，就被批另有目的；壯漢要移山，又被指故意拖延；壯漢要減肥，還有人指責他不肯割肉，難道要壯漢卡死在山洞裏才能滿意嗎？

陳柏光認為，要撤回暴動定性，一些示威者首先要停止「暴亂行為」。（張浩維攝）

示威者提5大訴求 陳：手段不正當

針對示威者提出的5項訴求，陳柏光稱，飯要一口一口地吃，路要一步一步地走，問題要一層一層地解決，通過不正當手段提出或達到的訴求亦不具正當性。他舉例稱，即使地盤發展商欠工頭的錢，工頭可以去搶或者偷回來嗎？有人對你不滿想打你，就先去把人家打一頓？

他説，要撤回暴動定性，一些示威者首先要停止「暴亂行為」，不停止，如何撤回？要求特首下台，也要首先承認她在台上的權威性，示威者心中都沒有這個台，她下到哪裏去？至於完全撤回條例，這個訴求亦不符合民主精神，美國國會曾經表決過許多千奇百怪的議案，「只有我們想不到，沒有他們提不出的。」

至於對警方開展調查一事，他認為，香港的常設機構「從來沒有放鬆過對警方的監督與調查」，臨時成立的各類專門事件調查委員會，在香港法治史上也不乏先例，無需示威者提出。至於是否應釋放被捕人士，他稱自己無法超越法律做判斷。對於實行雙普選，他個人認為涉及到民主與法治的進程，要依實際情況來決定推行的時間和方式，無法以隻言片語不負責任地作答。