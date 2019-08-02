【兩岸角力】解放軍東山島演練之際　台灣海空兩軍導彈射擊訓練

正當解放軍在東山島附近海域演練之際，台灣國防部在星期五（2日）表示，台灣海、空兩軍連日在屏東九鵬基地及東部外海，進行年度例行性操演，驗證訓練成果，據以強化官兵實彈射擊經驗，達成「防衛固守、重層嚇阻」戰略目標。

據台灣國防部的新聞稿，國防部長嚴德發高度肯定與讚揚參演部隊以高命中率完成操演訓練任務，操演過程與結果說明台軍是一支有能力、有信心，保衛國家安全、守護民主自由成果的堅實勁旅，更證明「我們是可恃戰力！我們是訓練精良的部隊！」

海軍成功級子儀艦上的官兵，正為海上射擊訓練作最後整備。（台灣國防部）

+ 2

新聞稿指出，台軍每年7月到9月都在九鵬基地實施導彈射擊訓練，已行之有年，此次射擊訓練是依整體防衛作戰構想的設計、想定與狀況，依作戰進程，區分地對空、空對空、空對艦、艦對空、艦對艦共五種模式，將基礎和不對稱戰力，運用主力戰機與艦艇納入訓練。

新聞稿又介紹，是次訓練計劃執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射撃，整個操演過程與結果，參演部隊士氣高昂，並強調面對敵情的變化與威脅，台軍都能夠充分掌握台海周邊海、空域動態，即時應處，保持最好的準備；同時，台軍仍將持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，進而維護區域和平穩定，確保中華民國台灣的民主自由及國土主權。

（台灣國防部）