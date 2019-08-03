蔡英文：大陸軍力超越台海走到太平洋　民主國家須共同面對

台灣總統蔡英文日前接受NHK專訪表示，中國大陸在台海軍事與規模都有增加，且已超越台海走到太平洋，顯見其的企圖心在整個區域，區域中所有國家，尤其是民主國家，都要以共同面對的心態來看待。

蔡英文日前接受「日本放送協會」（NHK）專訪，針對兩岸關係、台美關係等議題發表看法。

蔡英文接受NHK採訪。（NHK所屬instagram賬號）

蔡英文在採訪中表示，近來大陸方面在台海的軍事與規模都有增加，但已經超越傳統上只在台海，而是走到太平洋。這也顯現大陸的企圖心不是隻有在台海，而是在整個區域。區域中所有國家，尤其是民主國家，在面對這種情勢時，應該是以一種共同面對的心態來看這個區域的軍事發展。

蔡英文進一步指出，台灣有必要強化自我防衛能力。此外，蔡英文也說，依照「台灣關係法」，美國要提供台灣自我防衛的能量。蔡英文強調，台灣非常感謝特朗普政府能夠在最近宣布一些出售武器的決定。

對於軍售引起大陸方面強烈抗議，蔡英文說，美國協助的是台灣自我防衛的力量，也是現狀的一部分，她相信維持現狀也是維持區域穩定最好的方程式，她希望大陸方面可以認知到這一點。

美國近期批准對台灣軍售，包括M1A2坦克。（中央社）

訪問中記者問到，目前美中貿易戰正如火如荼地展開，特朗普政府會否一直堅持台灣關係法或者會修正？

蔡英文：美國行政部門「彈性處理」不改對台整體支持

蔡英文說，美國對台灣支持的共識程度非常高，或許美國的行政部門在某個時間點、在某個事件，有一個比較有彈性的處理，但是整個對台灣的支持是不會改變。

蔡英文強調，整個局勢都在變動當中，每一個國家都面臨來自內外不同的挑戰，在每一個國家都面臨內外挑戰的時候，維持區域的和平穩定其實是最重要的，這是大家共同都要有的一個責任感。蔡英文稱，希望中國大陸在面臨內外挑戰之餘，也能夠認知到它對於區域和平穩定的責任。

當被問到大陸對台灣孤立造成邦交國減少，蔡英文說，維持這些外交關係，不僅台灣自己在努力，也得到很多朋友幫忙。蔡英文說，如果今天台灣因為中國大陸的擴張，而喪失掉它的自主、喪失掉它的主權，這個區域很多國家都會感到不安。

（中央社）